Juventus e Inter, è ancora duello sul mercato: assalto al bomber

Possibile derby di mercato tra Juventus ed Inter: entrambe le società stanno monitorando la situazione del centravanti

Juventus ed Inter sono le due principali candidate allo scudetto e la sensazione è quella di un vero e proprio testa a testa fino all’ultima giornata di campionato. I bianconeri hanno, dalla loro, il fatto di non giocare le coppe e poter preparare gli impegni una volta alla settimana mentre i nerazzurri possono contare su una rosa di grande livello con alternative importanti in ogni reparto.

Entrambe le società hanno l’intenzione di essere protagoniste in questa sessione invernale di mercato e, da questo punto di vista, occhio al reparto offensivo. La Juventus sta per perdere Moise Kean: il centravanti azzurro, complice l’esplosione di Yıldız, ha sempre meno spazio e il suo futuro potrebbe essere lontano dall’ambiente bianconero.

L’Inter, dal canto suo, può contare su Thuram e Lautaro: la coppia gol sta dimostrando, partita dopo partita, di essere imprescindibile nel sistema di gioco di Inzaghi. Il discorso cambia per quanto riguarda le alternative dal momento che Arnautovic e Sanchez faticano a dare continuità di prestazione.

I nerazzurri dunque avrebbero bisogno di un nuovo attaccante ma prima serve la cessione del cileno il cui profilo sembra interessare all’Arabia e in MLS.

Derby d’Italia sul mercato: Juve ed Inter, occhi su Muriel

Ultimi giorni di mercato che rischiano di essere decisamente elettrici: stando a quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, bianconeri e nerazzurri stanno monitorando la situazione di Luis Muriel. Il centravanti, in forza all’Atalanta, ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e, proprio per questo, l’eventuale cessione a gennaio permetterebbe al club bergamasco di incassare una cifra da poter reinvestire.

In questa stagione ha realizzato sei gol (quattro dei quali in Europa League) e un assist in ventitré partite: giocatore dotato di una tecnica superiore come dimostrato dalla rete, di pregevole fattura, messa a segno contro il Milan.

Abile nel creare la superiorità numerica, il classe 1991 può essere impiegato come seconda punta ma anche come attaccante di riferimento anche se con caratteristiche diverse dal nove puro: Muriel si sposerebbe perfettamente sia nel sistema di gioco dei nerazzurri sia in quello dei bianconeri.

Sul giocatore però è forte anche l’interesse della Lazio alla ricerca di un rinforzo offensivo vista la stagione, fino ad ora non proprio brillante, di Immobile. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire quale sarà il futuro del colombiano con tre big pronte ad affondare il colpo.