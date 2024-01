Milan, l’algoritmo porta in MLS: colpo da 25 milioni

Il Milan vuole assicurarsi le prestazioni di una pedina che milita nella Major League Soccer: 25 milioni per la firma, ecco di chi si tratta.

La dirigenza del Milan continua a lavorare alacremente sul fronte calciomercato. Il match giocato sul campo dell’Udinese dimostra che il team rossonero non ha ancora ripreso la retta via, lo scivolone dunque è dietro l’angolo. E di scivoloni il ‘Diavolo’ ne ha messi a referto fin troppi in questa stagione.

Non a caso la società sta cercando di regalare a Stefano Pioli un nuovo difensore centrale. Anche perché l’assenza di Pierre Kalulu un po’ si fa sentire e il ritorno di Gabbia dal prestito al Villarreal non è sufficiente. L’amministratore delegato Giorgio Furlani segue diverse piste per la retroguardia, ma nei pensieri c’è ovviamente pure l’attacco.

La carta d’identità di Olivier Giroud pesa inevitabilmente, però Noah Okafor e Luka Jovic hanno dimostrato finora di poter dare un contributo significativo alla causa rossonera partendo dalla panchina. Due armi che di sicuro faranno molto comodo a Pioli da qui al termine dell’annata sportiva in corso.

Ad ogni modo, la compagine lombarda necessita comunque dell’acquisto di un nuovo centravanti di spessore, ma si tratta di un discorso che probabilmente (considerando la crescita di Okafor e Jovic) sarà approfondito direttamente durante il prossimo calciomercato estivo.

Arrivare a pedine del calibro di Jonathan David o Joshua Zirkzee non è affatto una passeggiata, nonostante ciò attraverso una buona strategia uno degli affari in argomento potrebbe anche diventare realtà. E oltre alla spinosa questione centravanti, il Milan monitora a distanza anche un calciatore che milita nella Major League Soccer americana. Abbiamo a che fare con un trequartista che all’occorrenza può agire da ala destra o sinistra.

Il Milan sfida le big per un colpo dagli USA

Il riferimento, entrando più nello specifico, è al talentuoso Thiago Almada, il cui cartellino è di proprietà dell’Atlanta. Almada è un classe 2001 e il prossimo 26 aprile raggiungerà la soglia dei 23 anni di età. Nato a Buenos Aires, l’ex Velez si è reso protagonista in positivo di un percorso di crescita che stuzzica la fantasia di alcuni club europei prestigiosi.

Difatti, non c’è soltanto il Milan sulle sue tracce. Stando a quanto riferisce il portale iberico ‘Fichajes.net’, Thiago Almada piace non poco anche al Borussia Dortmund e all’Atletico Madrid. L’occasione è ghiotta, poiché il giovane atleta argentino presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025.

L’Atlanta, dal canto suo, non è disposta a privarsene per meno di 25 milioni di euro. Questo il suo prezzo orientativamente, sempre secondo la fonte citata. Perciò è necessario mettere in atto un investimento abbastanza importante, altrimenti bisognerà attendere la scadenza dell’accordo scritto per la firma a parametro zero. Il Milan riflette.