Roma sul difensore della Nazionale: altro regalo a De Rossi

La Roma è pronta ad accontentare Daniele De Rossi, sta arrivando un difensore d’esperienza pronto subito da gettare nella mischia.

Gli ultimi giorni di mercato porteranno qualche novità nell’organico della Roma, De Rossi avrà una maggiore scelta di uomini a disposizione. Il primo acquisto sarà con ogni probabilità il laterale Angeliño in arrivo dal Lipsia, un altro colpo giungerà invece direttamente dalla Serie A.

Il lavoro di Daniele De Rossi alla Roma è già molto apprezzato dai tifosi giallorossi: l’umiltà dell’ex capitano è un tratto distintivo di questa sua nuova missione sportiva. DDR ha cambiato già un bel po’ di cose rispetto a Mourinho e il passaggio della difesa a quattro è un chiaro segnale sulle intenzioni in campo dei giallorossi.

Sarà inevitabile quindi che il nuovo assetto tattico porti una piccola rivoluzione anche negli interpreti, che devono necessariamente essere adeguati alla nuova impostazione. Anche per questo motivo la dirigenza sta definendo il colpo Angeliño dal Lipsia. Un esterno basso molto più adatto a fare il terzino puro, che arriverà in prestito con un diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro.

Angelino non sarà probabilmente l’unico rinforzo invernale per la Roma. In difesa serviranno anche uomini con più esperienza in Serie A e in grado di fornire delle garanzie sin da subito: un nazionale azzurro sarebbe l’uomo in più della Roma nel girone di ritorno.

Roma pronta allo scambio, un azzurro andrà da De Rossi

La società non potrà investire delle grosse cifre a causa delle limitazioni di mercato ma sarebbe disponibile a effettuare uno scambio con un’altra big italiana. De Rossi accoglierà in rosa un calciatore già nel giro azzurro e che è sempre molto continuo nelle sue prestazioni: nella scorsa stagione ha giocato più di cinquanta partite con il suo club. L’ipotesi di uno scambio coinvolge Biraghi alla Roma e Belotti alla Fiorentina, la trattativa potrebbe prendere il volo con ogni probabilità impostando un prestito reciproco fra le parti.

Il capitano gigliato arriverebbe nella Capitale e sarebbe sin da subito un utile innesto: il suo arrivo consentirà l’addio di Leonardo Spinazzola. Quest’ultimo non dà tante garanzie sul piano fisico, ha il contratto in scadenza a giugno ed è meno adatto per giocare con una difesa a quattro. Non sarebbe l’unica partenza da poter registrare in casa giallorossa: anche Zalewski andrebbe via dalla Roma, difficilmente sarebbe adattabile da terzino puro. L’italo-polacco valuterà una nuova sistemazione in Serie A, la società valuterà eventuali offerte in arrivo.

L’esperienza del 32enne Biraghi, un difensore considerato in ottica Nazionale da Luciano Spalletti, servirà per l’immediato: oltre a quanto potrebbe fare in campo, sarebbe una guida esperta per i giovani del gruppo. Lo scambio permetterebbe, inoltre, a un altro romanista di poter trovare nuove motivazioni nel 2024.

Andrea Belotti a Firenze potrebbe tornare l’attaccante visto ai tempi del Torino, in questa stagione ha comunque segnato sei gol tra campionato ed Europa League. Vincenzo Italiano ha sempre bisogno di un centravanti dal gol facile, Belotti avrebbe più spazio guardando con fiducia anche a un’eventuale convocazione per Euro 2024. Gli spazi per il gallo a Roma si ridurranno con il recupero di Abraham, una esperienza in viola rilancerebbe la sua carriera.