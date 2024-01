Colpo a sorpresa in Serie A: arriva Braithwaite a zero

Braithwaite in più di un’occasione è stato accostato a squadre di Serie A senza arrivare alla fumata bianca. Ora, però, c’è una chance di calciomercato importante.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Braithwaite potrebbe lasciare l’Espanyol a zero durante il calciomercato estivo senza promozione degli spagnoli e si tratta di una occasione importante per un club di Serie A. Naturalmente la strada è lunga e per questo motivo può succedere di tutto, ma una sua conferma con la squadra di Barcellona è molto lontana.

Calciomercato: svolta in Serie A, arriva Braithwaite

Braithwaite è uno dei nomi destinati a diventare tra i più cercati durante il calciomercato estivo. La strada è assolutamente lunga e per questo motivo non possiamo escludere nulla. Il contratto, però, parla chiaro e per questo motivo il suo addio all’Espanyol sembra essere ormai certo. Il calciatore, infatti, potrebbe liberarsi a zero senza la promozione della squadra di Barcellona oppure liberarsi a 600mila euro con l’arrivo nella massima serie spagnola e per questo si tratta di una occasione importante per il futuro.

In passato Braithwaite è stato accostato più volte alla Lazio ed ora i biancocelesti potrebbero approfittarne durante il calciomercato estivo considerando anche la possibile partenza di Immobile. La decisione sarà presa nelle prossime settimane e dopo un confronto anche con il tecnico. Si tratta di un qualcosa che prenderà comunque forma al termine del campionato.

Il nome del giocatore danese è stato accostato anche alla Roma e per questo motivo non possiamo escludere un inserimento di altre squadre. I ragionamenti sono in corso e una decisione finale sarà presa solamente al termine della stagione visto che per il momento la testa è sull’annata in corso.

Ultime Braithwaite: la Lazio ci pensa

