Svolta in Nazionale, scelto il nuovo CT: ufficialità a breve

Gli scarsi risultati ottenuti ultimamente dalla Nazionale hanno portato la Federazione a prendere una decisione tutt’altro che scontata. Stando alle ultime notizie, infatti, i piani alti della Federcalcio, dopo una lunga riflessione, avrebbero deciso di optare per un cambio di guida tecnica, conseguenza diretta al fatto che chi fino ad ora è stato alla guida della Nazionale non è mai realmente risultato essere all’altezza delle aspettative e degli obiettivi.

A fronte di questo tanti nomi sarebbero stati accostati alla Nazionale nel corso di queste intense ore, ma a quanto pare la Federazione avrebbe in realtà già deciso chi sarà il prossimo commissario tecnico. Addirittura si parla di un’ufficialità imminente, col diretto interessato che nelle scorse ore è uscito allo scoperto parlando ad uno dei più importanti media nazionali.

Ribaltone in Nazionale, cambia il CT: ecco chi è stato scelto

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ma anche fra le Nazionali, visto che dopo il clamoroso naufragio in Coppa d’Africa una storica Federazione del “continente nero” è pronta a cambiare commissario tecnico.

Una Nazionale come questa, composta da giocatori di caratura internazionale, doveva come minimo puntare ad arrivare fino in fondo a questa competizione, ma contro ogni pronostico si è addirittura ritrovata ad uscire ai gironi. Questo ha fatto andare su tutte le furie i piani alti della Federcalcio, che come conseguenza diretta a questo fallimento ha ovviamente esonerato l’allenatore che presto verrà sostituto da un profilo d’esperienza che avrà l’obiettivo di portare la Nazionale ai prossimi Mondiali.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, dopo la separazione con Belmadi è quello di Hervé Renard il nome che più attrae l’Algeria per il ruolo di prossimo commissario tecnico. Già in passato il francese ha guidato Nazionali africani alla gloria, ed è per questo che le Volpi del Deserto starebbero pensando all’ex Ct dell’Arabia Saudita per ripartire una volta e per tutte.

L’Algeria vuole Renard come CT: ma c’è un problema

Per sostituire Belmadi in panchina l’Algeria avrebbe messo gli occhi su Hervé Renard, ma c’è un problema che la Federazione africana non ha preso in considerazione: l’allenatore francese è sotto contratto con la Francia femminile fino ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Questo potrebbe rappresentare essere un vero e proprio problema in delle eventuali trattative, soprattutto se Renard ottenesse un ottimo risultato alla guida delle Blues che porterebbe poi la Federazione francese a rinnovargli il contratto. A fronte di questo l’Algeria starebbe ovviamente sondando anche altri soluzioni, ma il francese ad oggi è il preferito.

Algeria, Renard esce allo scoperto: “No comment”

Hervé Renard potrebbe a partire da settembre 2024 diventare il nuovo commissario tecnico dell’Algeria. Ad uscire allo scoperto in merito a questa possibilità il diretto interessato, che ai microfoni del quotidiano algerino El-Bilad ha però detto: “Sono sotto contratto con la Federazione francese fino al prossimo giugno. Io prossimo CT dell’Algeria? No comment“.