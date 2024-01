Uno dalla Juventus e l’altro dall’Inter: doppio affare da capogiro

Il mercato entra nel vivo e una big ha deciso di usare l’artiglieria pesante: uno dall’Inter e uno dalla Juve e il gioco è fatto

Il mercato di riparazione è entrato nell’ultima settimana e, di solito, è proprio in questi giorni che gli addetti ai lavori mettono a segno i colpi migliori. Chi ha bisogno di un nuovo calciatore aspetta sempre la fine della finestra di mercato per risparmiare qualcosa e per provare a strappare un accordo migliore.

Quella che era un’abitudine tipica delle piccole squadre è ormai diventata un modus operandi proprio anche delle big. Inter e Juventus stanno lottando per lo Scudetto e hanno ormai distanziato tutte, ma questo non significa che non siano attente sul mercato.

Nerazzurri e bianconeri restano vigili e proveranno a piazzare qualche colpo all’ultimo momento, qualora ce ne fosse bisogno. In queste ore sta facendo discutere la decisione di due calciatori di non giocare con le due squadre ai vertici della Serie A e di accasarsi in un club di Premier League. I tifosi sono delusi, ma c’è ancora del tempo per rimediare.

Phillips e Broja: niente Inter e Juventus, andranno al West Ham

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra ci sono due calciatori di Premier League che non giocheranno in Italia nei prossimi mesi, contrariamente a quanto era circolato nelle scorse settimane fra gli esperti di mercato.

L’Inter aveva puntato l’attaccante del Chelsea Armando Broja, poco utilizzato dai ‘Blues’ e in uscita proprio a gennaio, per rinforzare il reparto offensivo e regalare a Simone Inzaghi un nuovo calciatore in quel ruolo. Le continue defezioni di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic hanno convinto la dirigenza nerazzurra ad intervenire, ma il nuovo acquisto non sarà Broja.

Il West Ham ha puntato l’attaccante albanese e la trattativa potrebbe partire nelle prossime ore. Il Chelsea chiede una cifra altissima, pari a cinquanta milioni di euro. Questo vuol dire che l’Inter è tagliata fuori ed il club londinese potrebbe chiudere l’affare negli ultimi giorni di mercato. Ma il West Ham è pronto a prendere anche un altro obiettivo di mercato della Serie A. La squadra allenata da David Moyes è interessata anche a Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City.

Il centrale di centrocampo inglese è stato a lungo un obiettivo della Juventus, ma la squadra piemontese non è mai riuscita a trovare un accordo con il Manchester City. Sembra che il West Ham abbia trovato la formula giusta: Phillips si trasferirà a Londra in prestito fino a giugno, senza diritto di riscatto. A fine stagione i due club decideranno se lasciare Phillips al West Ham oppure fargli percorrere la strada di ritorno verso Manchester.