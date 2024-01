Addio Xavi, nuovo allenatore Barcellona: arriva dall’Italia

Xavi verso l’esonero. L’ex centrocampista può salutare in anticipo, intanto la dirigenza guarda al futuro allenatore del Barcellona: occhi in Italia, il mister può arrivare dalla Serie A.

Svolta a sorpresa e quasi clamorosa. Il Barcellona sta valutando diverse candidature per sostituire l’allenatore Xavi. Il tecnico spagnolo è finito nel mirino della tifoseria a causa dei risultati pochi brillanti, raggiunti in questa stagione. Ecco perché l’addio è sempre più probabile con i blaugrana in cerca di un nuovo tecnico che possa portare avanti la filosofia di gioco del Barça.

Svolta improvvisa in casa Barcellona: il club è pronto a cambiare guida tecnica. Nella short list di Laporta c’è anche il tecnico della Serie A, protagonista nelle ultime stagioni nel campionato italiano. Il suo stile di gioco si avvicina alla filosofia dei blaugrana ed è per questo motivo che alcuni dirigenti hanno ricevuto il mandato dal club per avviare i primi contatti in vista della prossima stagione quando avverrà la separazione con Xavi.

Nuovo allenatore Barcellona: c’è un italiano in lizza

Arrivano delle notizie, dalla Spagna, che riguardano il futuro dell’allenatore del Barcellona Xavi.

Dopo la vittoria del campionato, della scorsa stagione, quest’anno le cose non stanno andando bene per il club blaugrana che ha perso la Supercoppa ed è stato eliminato dalla Copa del Rey. Nella Liga sono otto i punti di distanza con il Girona, primo in classifica. E anche in Champions League non è considerata, al momento, una delle favorite per la vittoria finale.

Ecco perché Xavi è finito in discussione, circolano già i nomi dei possibili successori: dall’Italia un allenatore può finire a Barcellona. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato: Thiago Motta Barcellona, bomba dalla Spagna

Il tecnico, protagonista di una stagione super a Bologna, può tornare – questa volta nelle vesti di mister – nella Liga. A sorpresa, alcuni dirigenti blaugrana sono a lavoro per nominare come nuovo allenatore del Barcellona Thiago Motta. Ecco la rivelazione sull’ex centrocampista.

Esonero Xavi, Barcellona interessato a Thiago Motta

A parlare di questa situazione, relativa all’esonero di Xavi e l’arrivo a Barcellona come nuovo allenatore di Thiago Motta, è Manu Carreno, direttore di El Larguero che su Cadena Ser ha spiegato:

“Se alla fine dovesse succedere qualche cataclisma e lui se ne andasse prima della fine della stagione, cosa che al momento sembra difficile, c’è Rafa Márquez a scaldare la fascia. Se Xavi finirà la stagione, sembra che uno degli uomini di fiducia di Joan Laporta, anche prima di Rafa Marquez, terrà d’occhio il nome di Thiago Motta”.