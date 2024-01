Affare choc in Serie A, lo prende il Milan

Il Milan è pronto a battere la concorrenza delle altre big accelerando in maniera decisa per un obiettivo di mercato della prossima estate.

Se da una parte le squadre (Milan compreso) sono al lavoro per chiudere gli ultimi colpi della sessione invernale di trattative, dall’altra c’è anche chi sta già pensando alla prossima estate.

Il club rossonero sa bene che al termine della stagione in corso ci sarà una rivoluzione tecnica che potrebbe riguardare sia la panchina che i giocatori in campo. Saranno molti i reparti che andranno ritoccati tra cui anche quello dell’attacco con il Milan che potrebbe ritrovarsi a salutare sia Giroud che Jovic.

Il primo potrebbe proseguire la sua carriera in MLS e ci sono diverse squadre interessate al suo cartellino, mentre il secondo dovrà provare a guadagnarsi la conferma in questi ultimi mesi. Nel frattempo la dirigenza sta accelerando per provare a chiudere un colpo ed assicurarsi il centravanti del futuro.

Calciomercato Milan, che colpo in attacco: accelerazione improvvisa

Intervenuto a Calciomercato – L’Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato del Milan confermando l’interesse per Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna che in questa prima parte di stagione ha attirato l’attenzione di diverse big europee in vista della prossima stagione. L’olandese rappresenta la prima scelta per il Milan, conscio di potersi assicurare un attaccante di livello internazionale per i prossimi 10 anni.

Stando a quanto affermato da Di Marzio, il Milan sarebbe pronto ad un ingente esborso economico: “Possiamo confermare l’interesse del Milan per Zirkzee che è assolutamente la prima scelta. Il piano B porta a Sesko che è un signor piano B ma al momento è solo un’alternativa. I rossoneri sono pronti all’investimento per il centravanti del Bologna”.

La sfida di campionato contro i rossoblu può rappresentare l’occasione per provare ad intavolare una trattativa tra le parti. Il giovane attaccante resta però legato al Bayern Monaco che gode di una clausola a proprio favore potendo riacquistare il centravanti per una somma già stabilita (si parla di 40 milioni di euro), quindi molto dipenderà da quella che sarà la volontà dei bavaresi.

Non è da escludere che lo stesso Bayern Monaco decida di riacquistare il calciatore nella speranza di far scatenare poi un’asta per il suo cartellino e chiudere subito una plusvalenza. La concorrenza potrebbe poi arrivare anche dall’estero con Arsenal e Tottenham che seguono da vicino l’evoluzione dell’ex Parma, tornato a disposizione dopo la squalifica che lo ha tenuto fuori nella trasferta di Cagliari.