Calciomercato: dal Real Madrid in Serie A, colpo per l’Europa

In sede di calciomercato i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno. E questo vale tanto per i top club quanto per quelli più piccoli. Ciascuno di loro, infatti, prova a tirare fuori dal cilindro il coniglio ed in tal senso arrivano sviluppi importanti in Serie A. Arriva la notizia che vuole un calciatore niente poco di meno che del Real Madrid nel mirino del nostro campionato e si tratta di un profilo a dir poco affascinante. Il giocatore, con la sua qualità, può infiammare la corsa per l’Europa e si tratta di una pista di cui non si era mai parlato prima. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa sta accadendo.

Calciomercato: colpo per l’Europa in Serie A

Il Real Madrid, come è noto, oltre ad avere alcuni tra i migliori talenti al mondo, è anche una fucina di piccoli campioni. Per questo è diventato, nel corso dei decenni, sinonimo di vittorie, trionfi ed anche di qualità. In tal senso, la Serie A ha messo gli occhi su uno dei blancos.

Stando a quanto raccontato dal giornalista turco Ekrem Konur, alcuni club del massimo campionato italiano sono pronti a presentare una offerta al Real Madrid per Nico Paz. Essendo uno dei talenti più forti del Madrid, pur non conoscendosi i nomi di queste squadre, è facile immaginare che solo una big possa provare a portarlo via dalla corte di Ancelotti.

La Serie A mette gli occhi su Nico Paz del Real Madrid

Classe 2004, si tratta di un calciatore a dir poco talentuoso. Argentino, è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid dove sta completando il suo percorso di crescita. Le due doti sono a dir poco lampanti, al punto che ha anche segnato contro il Napoli nella gara di UEFA Champions League. A quanto pare, sulle sue tracce si sta muovendo la Serie A, ma la volontà dei galacticos, allo stato attuale delle cose, sarebbe quella di tenere Nico Paz. Si potrebbe parlare magari di un prestito.