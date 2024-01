Calciomercato, niente Milan: Zirkzee firma con i rivali

Il calciomercato regala sempre grandi sorprese e adesso arrivano delle novità per quanto riguarda il futuro di un altro giocatore come Zirkzee pronto a firmare con un’altra squadra di Serie A.

A ricevere le beffa potrebbe essere il Milan che segue Zirkzee da tempo e ora può firmare con i rivali. Perché l’attaccante del Bologna è un profilo che piace tanto in Italia e all’estero. Dopo che il Bayern Monaco ha deciso di non puntarci ha avuto una consacrazione in questa stagione grazie al lavoro di Thiago Motta che sta continuando a far crescere il giocatore sotto tutti i punti di vista. Ora anche in fase realizzativa sta dando un grande contributo e per questo motivo che si parla di quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Adesso continua ad aumentare l’interesse sul giovane attaccante del Bologna che in Serie A quest’anno si sta confermando di alto livello. Perché le sue doti tecniche e fisiche erano da tempo sotto gli occhi di tutti, ma ora che sta iniziando anche a segnare è pronto a fare il salto di qualità. Possibile svolta a sorpresa con un altro club che può decidere di investire su Zirkzee in Italia e beffare il Milan che prova da tempo a comprare il giocatore.

Calciomercato: Zirkzee firma con i rivali del Milan

Tante squadre all’estero ci credono e per questo motivo in questi mesi si sono fatte sotto con osservatori e dirigenti grandi club come Arsenal, Tottenham, Aston villa e Manchester United in Premier League per Zirkzee ma il suo futuro può essere ancora in Serie A con il Milan e un’altra squadra che ci provano. L’intenzione è quella di trattenere in Italia il giocatore più a lungo possibile e può accadere con un’offerta importante.

Ora arrivano aggiornamenti perché anche la Juventus ha messo nel mirino Zirkzee e può beffare il Milan. Decisiva la prossima sessione di mercato estiva per capire dove giocherà il calciatore che in questo momento ha la testa a Bologna per concludere al meglio la stagione con la sua squadra.

Il Bologna valuta il proprio bomber circa 40 milioni di euro e proprio attraverso delle cessioni che la Juventus può investire quella cifra per comprare Zirkzee che è considerato la reale alternativa ed erede di Vlahovic. A quel punto per il Milan sarebbe una vera beffa e dovrà andare a cercare nuovi giocatori altrove.