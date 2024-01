Dalla Juve all’Inter, affare da pazzi: 30 milioni

Incredibile affare in serie A, con l’asso che è voluto da tutti: dalla Juve all’Inter, ma occhio anche al Milan! Affare da pazzi, 30 milioni.

L’interesse per il calciatore è talmente forte che ha tanti estimatori in serie A pronti ad acquistare l’asso alla miglior cifra possibile. Dalla Juve all’Inter e non solo, anche almeno altri due club del nostro campionato seguono una delle sorprese più grandi in questa prima parte di stagione. Il suo attuale allenatore spera di trattenerlo quanto più a lungo possibile e per ora se lo gode, ma difficilmente potrà farlo ancora dalla prossima estate in avanti.

Albert Gudmundsson è esploso in tutta la sua forza in questa stagione ed è sicuramente il giocatore del Genoa più decisivo, abile a finire nel tabellino alla voce gol o assist quasi ogni domenica. E dire che l’islandese, sul quale pende una vecchia vicenda giudiziaria che per ora l’ha allontanato dalla nazionale ma potrebbe avere risvolti anche dal punto di vista penale, era già in rossoblù da tre stagioni senza però riuscire a lasciare il segno.

Tutti pazzi per Gudmundsson: dalla Juve all’Inter, la cifra sparata dal Genoa

Le sue qualità si intravedevano ma è stata una crescita costante con cui ha preso confidenza con il nostro campionato: fondamentale anche il passaggio in serie B l’anno scorso, dove ha trascinato i rossoblù in A. Adesso ha attirato le attenzioni di tanti top club della nostra serie A e il Genoa è già rassegnato a perderlo. Intanto il club rossoblù fissa il prezzo che può essere molto alto per chi lo vorrà.

In primis sull’islandese classe ’97 era finita la Juventus, adesso sembra esserci l’Inter con più insistenza ma non bisogna dimenticare che piace anche al Milan e alla Lazio. I capitolini, probabilmente, non avranno la disponibilità economica che hanno le altre tre e per questo partono attardati nella corsa al fantasista ma sono pur sempre lì pronti a dire la loro. Il Genoa ha fissato un prezzo da pazzi: 30 milioni di euro.

Questa è la cifra per chi lo vorrà. Marotta ha un forte interesse nel giocatore e vuole regalarlo ad Inzaghi magari al posto di uno tra Klaassen o Mkhitaryan. Il futuro di quest’ultimo è in bilico considerando la sua età, il primo invece è un oggetto misterioso destinato a lasciare Milano al termine della stagione. Tutti vogliono Gudmundsson chi lo prenderà? Sono attesi maggiori sviluppi nelle prossime settimane.

