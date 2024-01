DAZN, adesso si può: basta registrarsi e le vedi tutte gratis

Svolta importante e pienamente legale, con DAZN gratis e fruibile anche senza sottoscrivere alcun abbonamento. È una scelta della piattaforma, cosa potremo vedere.

DAZN gratis, un sogno per molti, che magari in passato si erano rivolti a dei canali non proprio leciti per potere fruire di contenuti che invece sono forniti a pagamento. Ebbene, ora la cosa sembra potere diventare realtà.

Perché è alle porte la modalità ufficiale di DAZN gratis, già a partire tra qualche giorno con un evento calcistico di grande richiamo. L’emittente streaming, della quale è possibile fruire solamente se si è dotati di una connessione internet – che sia in wifi o con una connessione dati – ha sempre richiesto un abbonamento ad uno dei pacchetti proposti.

Adesso però non sarà più così, con DAZN gratis entro pochissimo ed a tutti gli effetti in base ad una scelta aziendale ben precisa. I vertici della emittente hanno pensato bene di concepire un metodo che sicuramente avrà un ottimo riscontro in termini di richiamo.

Come funziona il tutto, e che cosa sarà possibile vedere con DAZN non più obbligatoriamente a pagamento?

DAZN gratis, come funziona e cosa si potrà vedere

Questa scelta farà sicuramente aumentare il numero di iscritti. E per il resto riusciremo a vedere in chiaro le partite di calcio di alcuni campionati esteri dei quali DAZN ha acquistato i diritti. Nella sua orbita dovrebbe giungere anche la Ligue 1 francese, mentre l’emittente già detiene i diritti della Liga spagnola.

Poi ci saranno la Champions League femminile e soprattutto i riflessi filmati della nostra Serie A. Questa qui in particolare potrebbe fare da grande attrattiva per gli appassionati di calcio. Ed in aggiunta a ciò ci saranno anche altri eventi sportivi.

Il pacchetto proposto da DAZN richiede l’iscrizione al portale ufficiale dazn.com/home e poi sarà possibile assistere già questo venerdì 26 gennaio 2024 a Tottenham-Manchester City, partita di FA Cup.

A distanza di qualche giorno ci sarà anche la Riyadh Season Cup che metterà di fronte l’Inter Miami di Lionel Messi contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, il 1° febbraio prossimo. La terza squadra coinvolta è l’Al-Hilal di Neymar, con il brasiliano che però rimarrà fuori causa fino alla prossima estate a causa di un grave infortunio subito a fine ottobre del 2023.

Nell’Al-Hilal giocano anche l’ex Napoli Kalidou Koulibaly e l’ex Lazio Sergey Milinkovic-Savic. Tutto ciò rappresenterà un ulteriore modo da parte di DAZN per potere espandere il proprio bacino d’utenza.

Ma ovviamente potere usufruire della possibilità di mandare in onda i filmati delle azioni salienti del campionato italiano rappresenterà il piatto forte.