De Laurentiis annuncia a sorpresa: “Resta con noi al Napoli”

Il mercato sta entrando nel vivo per quanto riguarda le entrate e le uscite al Napoli, considerando l’operato di De Laurentiis in questo mese di gennaio.

Quest’oggi, in occasione della riunione di Lega Serie A e al margine della stessa assemblea, ha preso voce il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, toccando diversi temi.

Tra le parole della sua intervista rilasciata ai giornalisti presenti all’esterno della sede della Lega Serie A, diverse le sue parole su quanto sta accadendo all’interno del suo Napoli. Il futuro del club, gli acquisti, la posizione su José Mourinho, il futuro di Osimhen e tanto altro. Senza troppi peli sulla lingua ha annunciato tutto, senza nascondersi, in merito a ciò che riguarda il Napoli per l’imminente futuro, con il calciomercato di gennaio che regalerà ancora qualche “emozione” tra entrate e uscite.

Calciomercato Napoli: De Laurentiis annuncia la permanenza a sorpresa

Sono diversi i calciatori che si sono uniti al Napoli, rinforzando così la squadra allenata oggi da Walter Mazzarri e in futuro chissà, con un organico tutto da affidare al prossimo allenatore dei partenopei che, per voce di De Laurentiis, non sarà appunto Mourinho.

Ha parlato di questo, ma di molto altro, salutando pubblicamente pure Osimhen con il futuro tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, ma tenendo salda la posizione di uno dei calciatori che più gli piacciono, per sua stessa ammissione.

Perché, con un nuovo difensore in arrivo dall’Udinese – Perez -, a sorpresa, non partirà in ogni caso il difensore azzurro. Perché, come annunciato da De Laurentiis, Ostigard resterebbe dunque ancora al Napoli, malgrado l’interesse dei friulani o del Genoa, che avevano messo gli occhi su di lui.

De Laurentiis non cede Ostigard: l’annuncio a sorpresa sul mercato

A sorpresa, perché sembrava praticamente in uscita, alla fine Leo Ostigard resterà al Napoli. Chissà che non sia il preludio di una difesa a tre, con lui come uno dei sostituti per quelli che saranno i nuovi titolari della difesa. Quelle che seguono, infatti, sono le parole di De Laurentiis sulla permanenza di Ostigard al Napoli: “È un grandissimo giocatore ed è un bravissimo ragazzo. Lui serve al Napoli, dobbiamo vedere un momento. Sperimentiamo prima sul campo gli acquisti, poi possiamo fare delle valutazioni. Ma senza allenarli neppure, è difficile fare dei ragionamenti su chi parte e su chi deve restare”.

Perez arriva lo stesso, con o senza Ostigard: le ultime

Le ultime notizie in casa Napoli, legate al calciomercato, dicono che alla fine il colpo Perez si concluderà lo stesso. Gli azzurri hanno bisogno di sistemare i problemi difensivi, affidandosi alla difesa a tre che vedrebbe titolari indiscussi ad oggi Di Lorenzo con Rrahmani centrale e Juan Jesus al centro-sinistra, in attesa di Natan. Con le riserve che vedono protagonisti appunto Ostigard e Perez.