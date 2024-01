Il Milan lo ha chiesto in prestito: è la prima scelta

Va verso il termine la sessione di mercato invernale con il Milan che sta provando a chiudere un importante colpo.

Il calciomercato sta per chiudere i battenti con le squadre che sono alla ricerca delle ultime occasioni per sistemare le proprie rose in vista della seconda e decisiva parte della stagione. Il Milan sa bene quali siano i reparti da ritoccare. La difesa, falcidiata dagli infortuni, al momento ha a disposizione solo Gabbia e Kjaer per il ruolo di centrali con il giovane Simic a disposizione in caso di ulteriori defezioni.

Le condizioni di Thiaw, Tomori e Kalulu non fanno dormire sonni tranquilli alla società rossonera con i tre che dovranno ancora attendere (il francese ne avrà per alti due mesi circa) prima di tornare a completa disposizione di Stefano Pioli. Per questo motivo Moncada, Furlani ed Ibrahimovic stanno lavorando per un nuovo difensore e la scelta appare fatta.

Calciomercato Milan, i rossoneri fanno la loro offerta: chiesto in prestito un difensore

In queste ultime ore il Milan avrebbe accelerato in maniera decisa per Nianzou del Siviglia, chiedendo in prestito il difensore centrale agli andalusi. Classe 2002, il francese vanta già un passato sia con il PSG che con il Bayern Monaco che, nonostante la giovane età, gli garantiscono già esperienza internazionale.

Con un contratto fino al 2027 con la società spagnola, il difensore centrale non sta trovando grande spazio in questa stagione da dimenticare per il Siviglia. Il club iberico potrebbe quindi dare l’ok alla partenza in prestito del giovane che andrebbe così a coprire la mancanza di Kalulu a lungo termine in casa rossonera. Nelle prossime ore le parti potrebbero incontrarsi nuovamente con il Milan che vorrebbe portarlo a disposizione di Pioli in prestito con diritto di riscatto.

Il ritorno di Bennacer dalla Coppa d’Africa potrebbe convincere i rossoneri a non intervenire a centrocampo nonostante la cessione di Krunic e l’infortunio di Pobega. Ci saranno però da valutare le condizioni dell’algerino che non è stato schierato in campo nelle ultime due sfide del girone per via di una condizione fisica ancora da recuperare.

La sensazione è che il Milan tenterà quindi di chiudere un colpo in difesa nelle prossime ore, non andando a toccare il resto della rosa nei prossimi giorni. In attacco ancora fiducia a Giroud e Jovic con il serbo che nelle ultime settimane appare essere entrato in forma, risolvendo in più di un’occasione partite complicate per il club rossonero.