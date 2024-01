Incubo penalizzazioni, ci risiamo: classifica ribaltata

I campionati sono entrati nella seconda e decisiva metà ma oltre ai risultati sul campo le classifiche potrebbero essere stravolte….

Il 2024 è iniziato e i campionati sono entrati nuovamente nel vivo con le squadre a caccia dei rispettivi obiettivi. In tutta Europa, ad esclusione della Francia, le lotte al vertice sono molto aperte con due o più squadre in ogni Paese che si giocano il titolo.

Decisivi saranno come sempre i mesi primaverili dove le big dovranno concentrare le loro forze anche sulle coppe europee. Insomma lo spettacolo è assicurato in tutta Europa. Chiaramente c’è molto interesse non solo per la vittoria finale, ma anche per gli altri obiettivi dei vari club, dalla qualificazione alle coppe europee, alla lotta salvezza.

Ma negli ultimi anni molte squadre non hanno solamente dovuto concentrarsi sul campo. Molte società, infatti, sono state oggetto di attenzioni da parte delle Federazioni e sono incappate in pesanti penalizzazioni per non aver rispettato le regole.

Ultim’ora: penalizzazione! Classifica nuovamente ribaltata

Il fatto più eclatante è sicuramente quello della Juventus che ha subito un decurtamento di dieci punti nella scorsa stagione per il caso plusvalenze e la successiva esclusione dalle coppe europee per non aver rispettato i parametri del fair play finanziario. Ma molti sono i club con i riflettori puntati in giro per l’Europa, Manchester City su tutti. In Premier League, intanto, quest’anno l’Everton ha subito una penalizzazione di dieci punti per aver violato il FFP.

Ma i Toffees potrebbero non essere l’unica squadra sanzionata in questo campionato. Le regole della Premier League sono molto ferree e non viene consentito ai club di superare le perdite consentite. Molti club sono quindi nel mirino della Federazione inglese in attesa che evolvano le indagini.

Uno su tutti è il Nottingham Forest, accusato di aver violato le regole sul profitto e sulla sostenibilità e nel caso in cui venisse giudicato colpevole, difficilmente se la caverà con una “multa significativa”. Come l’Everton anche la squadra allenata da Nuno Espirito Santo è accusata di aver violato il PSR della Premier League avendo presumibilmente superato le perdite consentite per un club in Inghilterra.

A spiegare la situazione ci ha pensato l’esperto di finanza Kieran Maguire. Secondo Maguire una detrazione di punti sia l’unica punizione adeguata per il Forest, poiché le multe “non hanno conseguenze per i proprietari miliardari”. Sotto la lente di ingrandimento da parte della FA c’è la cessione di Brennan Johnson. Se però la colpevolezza dovesse essere acclarata è molto probabile che anche il Nottingham andrà incontro ad una pesante squalifica.