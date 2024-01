La Juve fa bingo: ecco cosa sta succedendo

La Juve sta per mettere a segno un colpo clamoroso: i bianconeri hanno già pronta l’offerta, i tifosi sono in visibilio.

Con il colpo Tiago Djalò dovrebbe chiudersi qui il mercato invernale della Juventus. I bianconeri sono riusciti ad assicurarsi il difensore del Lille versando nelle casse del club francese 3,6 milioni di euro, a cui si aggiungono gli oneri accessori pari a 1,6 milioni di euro e possibili bonus fino a un massimo di 2,6 milioni.

Tiago Djalò, 23 anni, andrà quindi a rinforzare il reparto arretrato dopo la cessione in prestito di Dean Huijsen alla Roma. Come già chiarito dal Football Director della Signora, Cristiano Giuntoli, non dovrebbero più esserci operazioni in entrata in questo mercato di gennaio, nonostante l’ormai imminente cessione di Moise Kean all’Atletico Madrid (sempre in prestito).

Tuttavia l’ex ds di Napoli e Carpi rimane sempre molto vigile ed è già al lavoro per cercare di anticipare la concorrenza su alcuni profili molto graditi al club bianconero. Madama preferisce infatti attendere la prossima estate per inserire in rosa qualche pedina di spessore (specialmente a centrocampo) che consenta ad Allegri di elevare il livello qualitativo della sua Juve.

La Juve fa bingo: i bianconeri vicini al grande colpo

Sono due i nomi che vengono accostati più spesso alla Juventus e che potrebbero davvero consentire alla Signora di fare bingo. Oltre a Lazar Samardzic, che continua a riscuotere un certo gradimento nella dirigenza juventina, avanza sempre di più la candidatura di Teun Koopmeiners.

Anche in questa stagione l’olandese dell’Atalanta sta mettendo in mostra tutte le sue immense qualità: il rendimento di Koopmeiners pare aver convinto la Juve a puntare su di lui per giugno. Sul giocatore ci sono anche altre pretendenti, sia in Italia che all’estero, ma Giuntoli vuole chiudere subito il discorso per non rimanere beffato.

L’idea del Football Director juventino è infatti quella di trovare già l’accordo sia con i bergamaschi che con l’ex calciatore dell’Az Alkmaar, in modo tale da non correre il rischio di far scatenare un’asta nei prossimi mesi. La valutazione attuale dell’Atalanta è di 40 milioni di euro: la Juve è pronta ad accontentare la Dea e portare così alla Continassa un rinforzo super.

La pensa così anche Beppe Bergomi, che a Sky Sport ha sottolineato che i bianconeri potrebbero davvero mettere a segno un “colpo incredibile“. Secondo Bergomi, che ritiene Koopmeiners “un giocatore mancino fortissimo“, Allegri potrebbe impiegarlo sia a centrocampo (a due o a tre) che come trequartista: una vera manna dal cielo per il tecnico livornese.