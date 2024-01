La Juve può esultare: non hanno i soldi per lo scippo

Esultano in casa Juventus. Non ci sono soldi, l’affare salta e per Cristiano Giuntoli questa è una manna dal cielo.

La Juventus si gode il primo posto in classifica, in attesa dei recuperi che vedranno protagoniste che le squadre che hanno animato la Supercoppa italiana in quel di Riyad.

Tra queste c’è anche l’Inter, che potrà dunque riprendersi i punti che potenzialmente potrebbero riposizionarla sopra la Vecchia Signora. I nerazzurri, va detto, dovranno recuperare il match contro l’Atalanta, partita tutt’altro che scontata.

C’è anche questo a tenere alto l’umore in casa Juventus: la squadra di Allegri è finalmente consapevole di essere la vera antagonista dell’Inter in questa stagione. Troppi problemi per il Napoli di Walter Mazzarri, cosi come troppo discontinuo il Milan che è alla ricerca di se stesso. Saranno settimane cruciali per tutte le big del nostro campionato, anche perché insieme alla partite ci sarà anche il calciomercato a catturare l’attenzione.

La Juventus, ad esempio, ha messo in cascina il colpo Tiago Djalò, giocatore sul quale evidentemente si è posata la piena fiducia di Cristiano Giuntoli e dello staff tecnico. Se questa sarà l’unica operazione di questa sessione invernale, non è ancora dato sapersi. Ci sono dei nomi in orbita bianconera, e su uno di questi ci sono anche le mire di diversi top club europei.

Calciomercato Juve, Giuntoli può esultare: il club si tira fuori!

C’è ad esempio Ederson, uno di quei calciatori che ha attirato su di sé l’attenzione di diverse big internazionali. Fino a questo momento 6 gol ed un assist per il centrocampista brasiliano che in casa Atalanta è diventato un vero e proprio punto fermo. Difficile, dunque, che la Juve possa strapparlo ai nerazzurri già in questa finestra di calciomercato, ma Giuntoli si sta portando avanti col lavoro.

Non dovesse riuscirci adesso, infatti, la Juventus proverà a tenere botta e chiudere l’operazione già in questi mesi. C’è una notizia che arriva dall’Inghilterra e che rappresenta un vero e proprio assist per lo stesso Giuntoli.

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, infatti, il Newcastle era una delle squadre interessante al giocatore, e potenzialmente appetibile soluzione considerando l’attrattiva che sempre rappresenta la Premier League.

Lo era, appunto: i Magpies, infatti, non sarebbero ad oggi in grado di soddisfare le richieste dell’Atalanta, che si attesterebbero attorno ai 30-40 milioni di euro per portare via da Bergamo il centrocampista classe ’99. Il tutto, viene specificato, a causa degli impegni economici che il club deve rispettare per il Fair Play finanziario.

Una cifra importante, che al momento tiene fuori il Newcastle dalle pretendenti. La Juventus, dunque, può esultare per una rivale in meno, ma serve far presto. Lo stesso club inglese – si legge – potrebbe tornare fortemente alla carica la prossima estate, ed ecco perché Giuntoli dovrebbe chiudere l’affare magari riuscendo a garantirsi il giocatore pur lasciandolo a Bergamo fino a giugno.