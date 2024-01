Luciano Rodriguez in Italia: è pronto per le visite mediche

Possibile beffa per la Juventus con un’altra squadra di Serie A che sta chiudendo l’acquisto del giocatore uruguaiano Luciano Rodriguez che sta spopolando anche in Europa.

Il giovane talento classe 2003 è ora pronto al grande salto nel calcio che conta. Perché si è parlato tanto nelle ultime settimane di un suo possibile trasferimento per giocare in un campionato importante. Adesso ci sono delle notizie che riguardano proprio quello che accadrà a Luciano Rodriguez che può firmare con un altro club e c’è l’Italia che può accoglierlo a braccia aperte. Gli osservatori lo stanno tenendo d’occhio da tempo, ma adesso sembra difficile poter tenere lontane le grandi squadre e per questo l’unica cosa da fare è quella di anticipare la concorrenza.

Vengono fuori delle nuove notizie di mercato che riguardano proprio il futuro di Luciano Rodriguez pronto a firmare con un’altra squadra. Il giovane talento uruguaiano si sta mettendo in mostra da anni nonostante la sua giovane età, per questo ora c’è una società che vuole provare a chiudere il colpo il prima possibile. Si andrebbe ad aggiungere al resto della rosa completando un reparto offensivo veramente di grande qualità e tutto sudamericano.

Calciomercato: Luciano Rodriguez in Italia

Pronta l’offerta per Luciano Rodriguez che può lasciare il Liverpool Montevideo per la Serie A. Il giovane esterno d’attacco 20enne ha appena concluso la stagione con 9 gol e 6 assist. L’esterno uruguaiano piace e non poco in Italia per quello che sta dimostrando da diverso tempo e ora potrebbe arrivare l’occasione giusta per il suo salto di qualità in carriera. Il giovane 2003 è valutato comunque una cifra non bassa nonostante giochi in Uruguay.

Proprio nelle ultime ore ha messo a segno una tripletta in Nazionale U23 fresco di esordio con 3 gol contro il Paraguay. Adesso arrivano aggiornamenti su quello che potrebbe accadere perché la Fiorentina può comprare Luciano Rodriguez e beffare Juventus e Real Madrid. Il club bianconero e quello spagnolo sono da tempo sul giovane fuoriclasse che è seguito e può cambiare maglia. Possibile tridente tutto sudamericano con Nico Gonzalez, Beltran e Luciano Rodriguez che nella Fiorentina può dimostrare grandi qualità.

Adesso però, secondo le ultime notizie, può essere proprio la Fiorentina ad investire per Luciano Rodriguez e beffare Juventus e Real Madrid. Il mercato invernale potrebbe regalare un colpo davvero importante al club viola di Rocco Commisso che ha nell’ida di andare a migliorare la rosa già quest’anno per provare l’assalto ad una qualificazione alla prossima Champions. Il giocatore è già pronto ad approdare in Italia e spera di chiudere in tempi brevi per le visite mediche e la firma.