Alex Zanardi, stop definitivo: tifosi increduli

Si profila un addio importante per il mondo dei motori, che non può che fare male a tanti appassionati, ma soprattutto a chi ha amato le gesta da pilota di Alex Zanardi.

A volte si è costretti a prendere una decisione dolorosa per le conseguenze che potrebbe generare. Questo può riguardare un po’ tutti gli ambiti, il mondo dello sport non può essere escluso, sapendo quanto, certe scelte, possano avere ripercussioni non solo sugli addetti ai lavori, ma anche sugli stessi appassionati e tifosi

Questa decisione, in qualche modo, riguarda anche uno degli atleti più amati di sempre: Alex Zanadi. Uomo apprezzato molto anche per la sua caparbietà, caratteristica che non ha mai perso nonostante la vita sia stata piuttosto dura con lui. L’ex pilota, infatti, aveva saputo riprendersi dopo l’impatto in pista che gli ha provocato l’amputazione alle gambe, e sta mantenendo lo stesso atteggiamento anche dopo l’altro grave incidente capitatogli, mentre si stava allenando in strada, con l’handbike.

Una scelta che farà male ad Alex Zanardi

In questi giorni si discute riguardo una decisione che potrebbe fare male ad Alex Zanardi e a tutte le persone che lo hanno apprezzato nel corso della sua lunga esperienza in pista. Il riferimento è alla volontà di eliminare dal calendario della Moto GP il circuito di Laguna Seca, nonostante due anni fa sia stato oggetto di un’importante ristrutturazione.

Almeno per ora non è stata presa una decisione definitiva, ma questo sarebbe l’intento di un comitato di residenti della zona: chi vive nelle vicinanze del circuito è convinto che in occasione delle gare si generi un “fastidio pubblico” ed è per questo stanco di doverlo sopportare, pur sapendo quanto ciò si verifichi solo per pochi giorni all’anno.

Impossibile non ricordare, per gli amanti dei motori, uno dei momenti mitici della carriera di Zanardi. L’8 settembre 1996, durante una gara di Championship Auto Racing Teams, il pilota bolognese aveva infatti compiuto un’impresa pazzesca, realizzando un sorpasso che fino a quel momento era ritenuto impossibile, in uno dei punti più complessi del circuito, quello della doppia curva, conosciuta come Corkscrewer, appunto il Cavatappi.

Da allora quella manovra viene ricordata come “The Pass”, ovvero il sorpasso simbolo, ed è la dimostrazione di come coraggio e determinazione non siano mai mancati al grande driver italiano. Gli appassionati delle 2 e 4 ruote adesso sperano che il circuito di Laguna Seca, non venga cancellato dal calendario, è una pista troppo importante per questi sport: è il luogo dove Alex Zanardi scrisse una pagina eccezionale della storia dei motori.