Altro addio dopo Klopp: scelto Guardiola dopo l’esonero

Altro addio dalla Premier League con Pep Guardiola, dopo l’annuncio che c’è stato di Jurgen Klopp che ha già salutato il Liverpool.

Perché anche per lo spagnolo, così come per il suo rivale tedesco, può essere addio dal Manchester City come annunciato in serata in merito a quello che è l’esonero, con progetto futuro importante, che vede appunto già protagonista Pep Guardiola come nuovo allenatore.

Il tecnico, alle domande rivolte in merito a quello che è il suo addio al Manchester City, non ha mai nascosto la sua volontà di continuare con il club britannico. Ma la verità è che potrebbe “bluffare”, considerando che come gli accadde col Barcellona, si trova praticamente con il treble del 2023 e l’impresa compiuta, riuscendo pure a trovare il campionato del Mondo per club, finendo probabilmente il suo ciclo in Inghilterra. E con lui, se ne aprirebbe un altro vincente e tutto nuovo, in quella che sarebbe la sua esperienza nel 2024/2025, a seguito di quello che è un esonero praticamente già annunciato.

Esonero immediato, Guardiola poi arriva in estate: la notizia

La notizia arriva dall’estero in merito a quello che sarà il futuro di Pep Guardiola, con destinazione a sorpresa.

In Serie A il sogno si chiama Jurgen Klopp, ma da sempre vale anche per Pep Guardiola, tecnico spagnolo che potrebbe far ritorno in Italia dopo la sua esperienza vissuta da calciatore quando vestiva la maglia della Roma e del Brescia, in Serie A.

Un ritorno in Italia da allenatore che sembra non potersi consumare adesso per Guardiola, considerando quello che è l’elevatissimo ingaggio che percepisce da tecnico, oggi. E secondo quanto riportato dalla Spagna, il suo sarà un ritorno e si vivrà al Barcellona, lì dove praticamente sarà esonerato a stretto giro Xavi Hernandez.

Esonero per Xavi, dalla Spagna pare abbiano deciso: e spunta Guardiola

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, la posizione di Xavi Hernandez sarebbe ormai verso l’esonero dal Barcellona. Perché, come riportato dai media spagnoli, la sconfitta con il Villarreal sarebbe troppo per la società blaugrana che potrebbe scegliere di separarsi subito dal proprio allenatore, così da dare uno scossone nell’immediato all’intera squadra. Uno scossone che serve, considerando che ormai il titolo in Spagna sembra “andato” e con una Champions League sulla quale vogliono essere protagonisti Lewandowski e i suoi. Potrebbe essere scelto un traghettatore, in attesa poi del gran ritorno di Pep Guardiola.

Guardiola lascia il City solo per il Barcellona: l’ipotesi è concreta

Guardiola lascerebbe il Manchester City solo per far ritorno al Barcellona, secondo quanto informano i giornalisti in Spagna. Ma l’esonero per Xavi, almeno per il momento, porterebbe alla scelta di un traghettatore. Solo nel 2024/2025 si rivedrebbe così Pep Guardiola al Barcellona.