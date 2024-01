Batosta Juve, la scelta è fatta: se ne va

Come un fulmine a ciel sereno, arriva la batosta per la Juventus di Allegri: decisione già presa, il big dirà addio.

Al di là del campo che sta continuando a fornire risposte più che positive a Massimiliano Allegri, la Juventus è in questo momento concentratissima sull’attuale sessione di calciomercato. Il centrocampo era e rimane il cruccio più spinoso per Cristiano Giuntoli.

Il direttore sportivo della società piemontese sta cercando in lungo e in largo, da ormai diversi mesi, i profili ritenuti congeniali al gioco di Massimiliano Allegri. Ma non solo. Occhio ai costi, visto che tenere sotto controllo i conti è altrettanto fondamentale per ricostruire una squadra vincente ed in grado di sostenersi nei prossimi anni.

Sembra ormai naufragata per gennaio la firma di Kalvin Phillips, per il quale il Manchester City ha alzato le pretese con un prestito oneroso ed obbligo di riscatto a cifre quasi fuori mercato. Molto difficile l’arrivo di Hojbjerg dal Tottenham, visto che il tempo a disposizione scarseggia e la dirigenza degli ‘Spurs’ non ha ancora messo le mani sul sostituto del danese.

E allora chi vestirà la maglia bianconera entro il 31 gennaio? Giuntoli, si sa, è in grado di stupire con nomi a sorpresa tirati fuori all’improvviso dal cilindro: lo ha fatto a Napoli e spera di riuscire qualche chilometro più a nord, sotto la Mole. Al di là dei colpi di scena nell’attuale sessione di calciomercato, giungono notizie che non faranno sicuramente piacere ai sostenitori della squadra bianconera né allo stesso Massimiliano Allegri: il pilastro della Juventus ha già le valigie in mano.

Juve, doccia fredda: il pilastro dirà addio

Si è discusso a lungo dell’importanza di Adrien Rabiot nell’undici bianconero: un calciatore che sin dal suo arrivo a zero nell’estate 2019, ha vissuto una crescita esponenziale attestandosi come uno dei migliori interpreti in ambito europeo nel suo ruolo. Adesso, però, la parola fine al matrimonio con la Juve è più vicino che mai.

Sono mesi che Giuntoli sta discutendo con la mamma-agente di Rabiot, Veronique, della possibilità che il talentuoso classe ’95 possa continuare a dare spettacolo con la maglia della Juve. Al momento, però, non sono arrivate buone notizie sul rinnovo e si avvicina il 1 febbraio. A mercato chiuso, da questa data in poi, per Rabiot sarà possibile accettare una delle tante offerte pervenutegli e firmare il contratto che lo legherà per i prossimi anni.

Lontano da Torino, dove rimarrà fino al termine dell’attuale stagione. Probabilmente in Premier League, visto che tante big – in pole il Manchester United, ma non solo – hanno pensato a lui già la scorsa estate. In quel caso ‘intervenne’ Allegri, uno che stravede per il 28enne di Saint-Maurice: ora, però, non ci sarà nulla da fare. Rabiot viaggia veloce verso un futuro ben lontano dalla Torino bianconera: il divorzio con la Juventus è solo questione di mesi.