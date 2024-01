Calciomercato, colpo a sorpresa: Gabriel Jesus sbarca in Italia

Dopo essere iniziata benissimo, l’avventura di Gabriel Jesus all’Arsenal sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda. L’attaccante brasiliano, con ogni probabilità, lascerà i Gunners nel prossimo calciomercato estivo, affare che una big di Serie A avrebbe già fiutato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il futuro di Gabriel Jesus potrebbe essere proprio in Italia, considerato il fatto che nel bel paese con ogni probabilità ci sarà un bel movimento di attaccanti fra le big.

L’operazione che porterebbe Gabriel Jesus in Serie A non si prospetta essere però semplice, ma a quanto pare l’affare potrebbe sbloccarsi grazie ad un altro altrettanto importante, fra l’altro già annunciato, che a questo punto potremmo definire strettamente legato a quello del brasiliano.

Calciomercato, Gabriel Jesus sbarca in Italia: è l’obiettivo di una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Gabriel Jesus, che salvo incredibili colpi di scena lascerà l’Arsenal nel prossimo calciomercato. Essendo un profilo di caratura internazionale, l’attaccante brasiliano sarebbe finito nel mirino di tantissimi club in vista della prossima estate, ma fra tutti quello italiano sembrerebbe essere a sorpresa il favorito.

Il futuro di Gabriel Jesus potrebbe per l’appunto essere in Serie A, visto e considerato che la società in questione sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante al quale affidare le chiavi del reparto offensivo della squadra. D’altro canto nel corso di questi giorni al club italiano sono stati accostati i nomi di tanti altri giocatori, ma alla fine, per caratteristiche ed età, quello dell’Arsenal sembrerebbe essere il profilo più idoneo sul quale puntare per il progetto tecnico che ha in mente di avviare il presidente nella prossima stagione.

Stando dunque a quanto riportato da goal.com, Gabriel Jesus potrebbe essere l’attaccante del futuro del Napoli, che in estate rimarrà orfano di Victor Osimhen, promesso sposo del Paris Saint Germain.

Non solo Gabriel Jesus: il Napoli potrebbe pescare anche in Francia

E’ partita in casa Napoli la caccia al sostituto di Victor Osimhen, che salvo incredibili colpi di scena in estate andrà via. Il già annunciato Gabriel Jesus potrebbe essere una soluzione più che valida per l’attacco dei campioni d’Italia, che ovviamente si starebbero però guardando intorno per valutare altre piste, anche più economiche.

Fra quelle percorribili resta ancora in piedi quella che porterebbe a Jonathan David, canadese del Lille in scadenza nel giugno 2025. Il nord americano è un vecchio pallino della dirigenza partenopea, ed il fattore contrattuale potrebbe essere un fattore che eventualmente potrebbe essere sfruttato da De Laurentiis per risparmiare un importante parte del bottino che verrà incassato dalla cessione di Osimhen.

Napoli: pazza idea col PSG

Nella lista del Napoli per il post Osimhen ci sarebbe anche il nome di Gonçalo Ramos, attaccante ex Benfica attualmente in forze proprio al Paris Saint Germain. A fronte di questo nell’aria circolerebbe una voce secondo la quale De Laurentiis potrebbe pensare anche ad uno scambio con i parigini che vedrebbe coinvolti i due giocatori, ma conoscendo il personaggio difficilmente si opterà per questa formula.