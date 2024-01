Calciomercato Juventus: colpo last minute, c’è l’annuncio sul centrocampista

Sorpresa assoluta per la Juventus che punta un nuovo centrocampista: ecco le ultimissime riguardo il mercato dei bianconeri. La società è pronta a chiudere per il calciatore.

Nonostante le smentite di rito, la Juventus continua a lavorare per piazzare un altro colpo in questi ultimi giorni di calciomercato. La società è vigile e guarda al mercato italiano ed estero per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Dopo Tiago Djalò, Giuntoli potrebbe accontentare Allegri e prendere un nuovo centrocampista che, numericamente, serve al tecnico dei bianconeri che in questo momento sta puntando sui giovani come Miretti, Nicolussi Caviglia e Nonge.

Sfumata la pista Henderson, che è finito in Olanda all’Ajax, un’altra opportunità di mercato è Antonin Barak della Fiorentina. Può essere lui il colpo last minute della Juventus.

Antonin Barak vuole lasciare la Fiorentina. Il poco spazio a Firenze può compromettere anche la convocazione con la Repubblica Ceca, per i prossimi Europei. Ecco perché, insieme ai suoi agenti, è a lavoro per trovare una nuova squadra che possa concedergli maggiore minutaggio. Dopo l’opzione Napoli, che sembra sfumata a causa dell’arrivo del belga Dendoncker, adesso c’è un’altra società interessata al calciatore. Si tratta della Juventus che può sfruttare l’occasione e chiudere con la Fiorentina per il prestito secco di Barak.

Secondo le ultimissime notizie di mercato Juventus, Giuntoli per il centrocampo bianconero sta monitorando anche la situazione relative ad Antonin Barak. Il calciatore ceco, in uscita dalla Fiorentina, è attualmente in lista di sbarco con il club viola alla ricerca di una squadra che possa prendere l’ex Verona. Dopo essere tramontata l’ipotesi Napoli, a sorpresa c’è Giuntoli che potrebbe approfittare di questa situazione e portare alla Juventus Barak della Fiorentina. La trattativa, come riportato da calciomercato.com, può chiudersi sulla base di un prestito secco senza diritto o obbligo di riscatto.