Calciomercato Milan, nuovo rinforzo per Pioli: colpo da Tenerife

Il calciomercato del Milan potrebbe non fermarsi ai soli Filippo Terracciano e Matteo Gabbia. La dirigenza rossonera è infatti al lavoro per regalare a Stefano Pioli qualche altro innesto per rinforzare la rosa in vista di questa delicata seconda parte di stagione, col difensore che ad oggi rappresenterebbe essere la priorità assoluta del diavolo.

Nel mentre, comunque, Furlani e Moncada starebbero già iniziando a programmare anche il calciomercato estivo, come confermato dal fatto che il Milan avrebbe gli occhi puntati su un giovane talento de LaLiga, che potrebbe essere tanto un regalo per Stefano Pioli come per il prossimo allenatore che tedierà sulla panchina rossonera.

Calciomercato Milan: colpo dalla Liga

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che è al lavoro per cercare di regalare a Stefano Pioli un altro difensore dopo il ritorno dal prestito di Matteo Gabbia. Come anticipato, però, nel mentre, la dirigenza rossonera starebbe già programmando la prossima estate, nonostante la questione allenatore non sia ancora del tutto risolta, come confermato dal fatto che in cima alla lista dei nomi sul taccuino di Furlani e Moncada ci sarebbe quello di un giovane talento de LaLiga.

Se proprio vogliamo dirla tutta sono già diverse settimane che il terzino viene accostato al Milan, ma nelle scorse ore è arrivato l’annuncio definitivo che difatti svela l’intenzione del diavolo di poter affondare il colpo decisivo sul giocatore nel prossimo calciomercato estivo.

Stando dunque a quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, Javi Lopez non è più una semplice suggestione per il Milan. Il terzino dell’Alaves è infatti diventato un obiettivo concreto per il diavolo, che lo indicherebbe essere il perfetto sostituto di Theo Hernandez.

Milan su Javi Lopez dell’Alves: le cifre dell’operazione

Per il ruolo di vice Theo Hernandez il Milan avrebbe messo gli occhi su Javi Lopez del Deportivo Alaves. Classe 2002, di Tenerife, il giovane terzino iberico avrebbe una valutazione da circa 3 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, cifra che il diavolo non avrebbe problemi eventualmente ad investire nel prossimo calciomercato.

La questione però è che sul giocatore si sarebbe creata la concorrenza di alcuni club spagnoli ed europei, situazione dalla quale l’Alaves potrebbe trarre profitto iniziando una vera e propria asta per Javi Lopez, alla quale il Milan potrebbe non parteciparvi, come suo solito.

Javi Lopez nome nuovo per la difesa, ma il Milan non molla Miranda

Nonostante il concreto interesse per Javi Lopez, il Milan non ha alcuna intenzione di mollare Miranda, che a quanto pare rimarrebbe comunque la prima del diavolo anche se negli ultimi mesi le sensazioni hanno lasciato intendere tutt’altro.