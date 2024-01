Serie A, colpo a sorpresa in Spagna: arriva il sostituto

Ancora un’autentica bomba di calciomercato dalla Spagna: può lasciare subito la Serie A per una nuova destinazione da urlo. Sta succedendo in questi minuti

Le storie di calciomercato potrebbe aprire spiragli davvero suggestivi in ottica futura. Ecco il nuovo possibile colpo in Spagna dicendo subito addio alla Serie A: la verità finalmente a galla con la notizia diffusa pochi minuti fa.

Un momento decisivo per pensare agli ultimi affari di calciomercato. Mancano soltanto pochi giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato che ha regalato numerosi affari interessanti sia in entrata che in uscita. Pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione davvero succosa sul possibile addio del giocatore dell’Atalanta, pronto a sbarcare in Spagna.

Serie A, affare immediato: può andare via a gennaio

Minuti interminabili per pensare alle prossime mosse strategiche sul fronte calciomercato: ecco quello che sta succedendo pochi minuti fa. Un momento decisivo per conoscere il futuro immediato dell’esperto giocatore.

Un’indiscrezione davvero entusiasmante in Serie A con il possibile addio imminente di Josè Palomino, pronto a sbarcare in Spagna. Come svelato dal prestigioso quotidiano spagnolo “Marca” il centrale esperto argentino, in scadenza di contratto con l’Atalanta, potrebbe sostituire il centrale turco Caglar Soyuncu all’Atletico Madrid. Quest’ultimo ha ultimato il suo trasferimento al Fenerbahce: il ds dei colchoneros Andrea Berta è alla ricerca di un difensore esperto ed affidabile. Palomino sarebbe così in cima alla lista dell’Atletico Madrid dicendo così addio alla Serie A.

Ora la palla passerà anche a Gian Piero Gasperini, che potrebbe dare l’ok per la cessione del difensore argentino. Nei giorni scorsi è stato accostato anche alla Salernitana, ma l’affare sarebbe sul punto di concretizzarsi sull’asse Italia-Spagna. Le prossime ore saranno così decisive per conoscere con certezza la prossima destinazione di Palomino.