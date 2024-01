Ultimissime notizie sul futuro dell’allenatore. A sorpresa, la società può decidere di cambiare ancora una volta guida tecnica e chiamare una vecchia conoscenza della Serie A.

Valutazioni in corso da parte della dirigenza, che dovrà prendere una decisione riguardo il futuro dell’allenatore. I risultati, fino a questo momento, non hanno dato ragione al tecnico che ha avuto tante difficoltà e un rendimento altalenante.

C’è una nuova svolta sulla panchina del club di Serie A? Arrivano strane voci riguardo il destino dell’allenatore che è alle prese con una situazione in classifica complessa. Per questa ragione, la società potrebbe – clamorosamente – decidere di cambiare allenatore e richiamare une ex.

Esonero in Serie A: una società pensa al cambio, può tornare il tecnico

Attesa per la decisione della proprietà che prenderà una decisione riguardo il futuro del tecnico, che paga gli ultimi risultati negativi. Media da retrocessione per l’allenatore, che era stato chiamato in panchina per dare una svolta.

La svolta che fino a questo momento non è arrivata, con una nuova sconfitta in campionato da parte dell’Udinese che mette a serio rischio la panchina di Gabriele Cioffi.

In caso di cambio, la proprietà potrebbe richiamare all’Udinese Andrea Sottil che era stato esonerato per far spazio a Cioffi.

Esonero Cioffi Udinese: può tornare Andrea Sottil

Valutazioni in corso da parte dell’Udinese riguardo il futuro di Gabriele Cioffi. Il tecnico ha raccolto 12 punti in 13 partite di Serie A, con 2 sole vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. La svolta attesa non è arrivata. Il tecnico non è stato aiutato neanche dalla società, che in sede di campagna trasferimenti non ha regalato sorprese. Manca, infatti, qualcosa in avanti e un sostituto di Perez che è ad un passo dalla cessione al Napoli. Infine, c’è il caso irrisolto Samardzic che è rimasto all’Udinese dopo essere stato in trattativa con Napoli e altre società. Una situazione incandescente che non aiuta l’umore dello spogliatoio. Per questa ragione, la società – nel caso in cui il trend non dovesse cambiare – potrebbe anche decidere di richiamare sulla panchina dell’Udinese Sottil per sostituire Gabriele Cioffi. La sensazione, dunque, è che le prossime partite siano decisive per il futuro di Cioffi all’Udinese con quella del ritorno di Sottil che è l’ipotesi più probabile.