Il Milan non ha ancora finito: ultimo colpaccio sul gong

Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato. Altro colpo in cantiere: già scattato il pressing rossonero.

Il Milan ha avviato una mini-rivoluzione in questa sessione invernale del mercato. Salutati Rade Krunic (passato a titolo definitivo al Fenerbahce) e Luka Romero (ceduto in prestito all’Almeria), il club ha riabbracciato Matteo Gabbia ed acquistato Filippo Terracciano dal Verona.

I colpi in cantiere, in ogni caso, non si sono affatto conclusi. Fino al primo febbraio, infatti, si proverà a prendere un ulteriore rinforzo da destinare al reparto offensivo in modo tale da renderlo ancor più competitivo nella seconda parte della stagione.

L’idea di ingaggiare un centravanti, valutata in maniera concreta fino a qualche settimana fa, è andata definitivamente in soffitta per diversi motivi. In primis, le varie complicazioni emerse nelle trattative relative a Jonathan David (valutato 40 milioni dal Lille) e a Serhou Guirassy (chiede un ingaggio superiore ai 5 milioni). La società, poi, è molto soddisfatta del rendimento offerto in campo da Olivier Giroud e da Luka Jovic autore di 4 reti ed un assist nelle ultime 5 partite di campionato giocate.

Milan, il mercato non è finito: in cantiere un ultimo colpo per Pioli

Da qui la decisione di andare a caccia di una seconda punta rapida, dal baricentro basso, che possa rendere maggiormente imprevedibile la manovra. Tanti i profili valutati dal management guidato da Gerry Cardinale che, in queste ore, ha messo in cima alle preferenze un calciatore attualmente militante tra le fila del Benfica.

Parliamo di Rafa Silva, legato ai portoghesi fino al 30 giugno e non intenzionato a firmare il rinnovo del contratto. I tentativi dei lusitani di convincerlo a rimanere sono caduti nel vuoto, al punto da rendere possibile il divorzio già a stretto giro di posta.

Il 30enne, fin qui, ha totalizzato 11 gol ed altrettanti passaggi vincenti in 31 apparizioni: un ottimo bottino, che lo ha fatto diventare l’oggetto del desidero dei rossoneri i quali, nell’occasione, dovranno guardarsi dalla concorrenza della Lazio. Il prezzo del cartellino, nel frattempo, è stato esposto in vetrina: serviranno almeno 8 milioni per produrre la fumata bianca.

Il Milan, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Ekrem Konur, ci pensa e a breve proverà a farsi avanti al fine di sondare la disponibilità del classe 1993 a trasferirsi alla corte di Pioli e capire se esistono le condizioni per chiudere il colpo a cifre inferiori. Sviluppi sono attesi a stretto giro di posta. Pioli, intanto, può sorridere. Il Milan è pronto ad investire ancora per soddisfarlo.