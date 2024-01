Juventus: addio Chiesa, già scelto il sostituto

In casa Juventus si guarda con attenzione alla prossima stagione. L’addio di Chiesa sembra essere ormai cosa certa e i bianconeri hanno individuato il sostituto.

La storia tra Federico Chiesa e la Juventus potrebbe terminare già nei prossimi mesi. L’esplosione di Yildiz porterà i bianconeri a scommettere sul turco e quasi certamente il figlio d’arte lascerà Torino per iniziare una nuova esperienza.

Ma la Juventus potrebbe avere individuato un giocatore giusto per sostituire Chiesa durante il calciomercato estivo. La scelta sarà fatta solo nelle prossime settimane e non ci resta che aspettare per avere un quadro sicuramente molto più chiaro su questa vicenda.

Calciomercato Juventus: via Chiesa, chi arriva al suo posto

Il destino di Chiesa sembra essere ormai lontano dalla Juventus. L’esplosione di Yildiz sta portando i bianconeri a fare delle scelte sicuramente molto importanti e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro di quello che potrà succedere. I ragionamenti sono in corso e la scelta definitiva sarà fatta solamente al termine della stagione e anche in base alle scelte in uscita o entrata. Si tratta sicuramente in un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo sulle pagine sportive.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, Coman potrebbe lasciare il Bayern Monaco durante il calciomercato estivo. La Premier League resta in vantaggio, ma non possiamo escludere un tentativo importate da parte della Juventus soprattutto se Chiesa dovesse partire e magari finire proprio in casa tedesca. Le valutazioni sono in corso e una decisione sarà presa solo nelle prossime settimane.

Di certo per Coman sarebbe un ritorno a vestire la maglia bianconera e sono in corso tutte le valutazioni del caso. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e capire alla fine se ci sarà oppure no alla fumata bianca.

Mercato Juve: Coman resta una possibilità

Coman è una possibilità per la Juventus durante il calciomercato estivo. Il Bayern Monaco ha intenzione di cedere il calciatore aal termine della stagione e sono in corso tutte le valutazioni del caso per trovare una soluzione del caso. Fumata bianca non certa, ma sono in corso le valutazioni del caso.