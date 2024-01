Juventus, offerta shock per Yildiz: 90 milioni!

Grande offerta di una big per Yildiz, la Juventus ora trema per il suo fenomeno. Maxi plusvalenza in arrivo, ecco l’idea della società.

In questa stagione la Juventus sta lanciando diversi talenti, su tutti Kenan Yildiz. Il giovane attaccante turco sta aiutando i bianconeri nella lotta per lo scudetto, segnando anche in Coppa Italia.

Le sue performance hanno fatto colpo su diversi club europei già dalle giovanili e dalla Next Gen juventina, ma questa sembra già la stagione della consacrazione in prima squadra.

Ma ora si inizia a fare sul serio. Una big europea ha messo gli occhi sul fenomeno bianconero, ed è pronta ad una maxi offerta per averlo già dalla prossima stagione. La società è stata informata dell’offerta e sta valutando il futuro dell’attaccante. Tra i tifosi c’è chi lo vuole tenere e chi vuole approfittare del suo periodo di forma per accettare l’offerta: ecco la posizione della società e il club che ha messo gli occhi sul talento juventino.

Secondo Antonello Angelini, giornalista di Juventibus, c’è una squadra blasonatissima che ha intenzione di presentare un’offerta di ben 90 milioni per Kenan Yildiz, diventato ormai uno dei giocatori con il valore più alto in casa Juve data la giovane età. La Juve ci pensa, ma per la prossima estate.

90 milioni per Yildiz, il Barcellona ci prova! Juve pensierosa, ecco la decisione

Il gol da fenomeno contro il Frosinone è solo un’istantanea dell’ultimo periodo di Kenan Yildiz in bianconero. Pescato dall’Under 19 del Bayern Monaco e cresciuto tra le fila bianconere (anche in Serie C con la Next Gen), ora il classe 2005 è diventato uno dei giocatori più impiegati in prima squadra, con 11 presenze e 1 gol all’attivo. In Coppa Italia ha già segnato 2 gol in 2 partite e i tifosi non vedono l’ora di vederlo in campo in ogni partita.

Le sue performance in campo hanno stupito Allegri, che ha promosso il giocatore a più riprese nelle varie interviste e conferenze stampa, ma i suoi numeri sono arrivati anche fuori dallo stivale. In Premier League e in Liga il nome di Yildiz sta girando nelle varie sedi, ma per adesso c’è solo un top club interessato: il Barcellona.

La possibile offerta di 90 milioni di euro potrebbe stravolgere il futuro del gioiellino bianconero, ma il Barcellona avrebbe bisogno di cedere alcuni giocatori importanti (si parla di cessione per Araujo) date le difficoltà economiche e monetizzare da alcuni nomi importanti per avere i fondi da investire.

La Juventus, per adesso, sembra essere piuttosto decisa sul futuro del giocatore: il turco non deve muoversi dallo Stadium nella prossima stagione. L’intenzione di Giuntoli (di comune accordo con Allegri) e della società è quella di puntare su Yildiz per costruire la Juve del futuro, con diversi talenti da lanciare o da mandare in prestito (come nel caso di Soulè, ormai esploso al Frosinone e già con le valigie pronte). La proposta per adesso è rifiutata, ma potrebbero arrivare delle novità a giugno.