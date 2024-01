L’Inter se lo tiene stretto: scambio rifiutato con il Manchester Utd

L’Inter ha preso la sua decisione e non lascerà partire il suo giocatore alla volta del Manchester United: lo scambio è stato rifiutato.

L’Inter ha vinto la Supercoppa Italiana contro il Napoli in Arabia Saudita, per il terzo anno consecutivo e con Simone Inzaghi sulla panchina, ma adesso ha bisogno di tornare a concentrarsi sul campionato.

La lotta con la Juventus ai vertici della classifica promette di essere serrata fino al termine della stagione e occhio in questo senso anche al Milan che potrebbe rientrare nella corsa scudetto, pur restando parecchio distante dal duo di testa in questo momento. Mentre Inzaghi si occupa del campo e della squadra da vicino, Marotta e Ausilio continuano a lavorare dietro le quinte in ottica calciomercato.

L’arrivo di Buchanan ha dato più soluzioni sulla corsia di destra dove altrimenti, senza Cuadrado, sarebbero rimasti solamente Matteo Darmian e Denzel Dumfries. L’esterno olandese sta vivendo una stagione da assoluto protagonista in maglia nerazzurra. Una centralità ritrovata nel gioco di Inzaghi, dopo una stagione – la scorsa – non proprio brillantissima, e la sensazione di essere diventato uno dei fluidificanti più incisivi in Europa. Con qualche big già interessata a portarselo a casa.

Calciomercato Inter, Dumfries non parte: no al Manchester United per lo scambio con Wan-Bissaka

Denzel Dumfries è ormai considerato un bocconcino goloso per diverse big europee ma secondo ‘Gazzetta.it’ non partirà di sicuro a gennaio. Tra le squadre interessate a lui ce n’era una in particolare molto attenta alle sue prestazioni, ovvero il Manchester United, che aveva proposto uno scambio ai nerazzurri. Proposta rispedita subito al mittente.

Lo scambio proposto dai Red Devils era con Wan-Bissaka, terzino che sembrava poter diventare un top ma che invece si è un po’ perso. La proposta è stata rifiutata per due ordini di motivi: intanto al momento c’è un abisso fra i due, anche nel rendimento. Poi l’Inter non vuole toccare il gruppo al momento e non vuole smuovere gli equilibri che si sono creati al suo interno. Per provare a vincere lo scudetto serve tutta la compattezza possibile.

Ogni discorso è perciò rinviato a giugno e quindi alla fine di questa stagione. L’esterno del Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, ha come l’olandese il contratto in scadenza a giugno del 2025. E neppure lui sembrerebbe essere intenzionato a rinnovare.

Ma per adesso non se ne parla. Ora, come sottolineato da ‘Gazzetta.it’, l’obiettivo è recuperare la condizione fisica dell’esterno al 100% per sfruttare a pieno le sue qualità sulla destra. Poi chissà che nel frattempo non possa arrivare un colpo di scena e non si possa trovare un accordo per un eventuale prolungamento che al momento manca. Non resta che attendere.