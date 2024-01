Milan costretto a venderlo: futuro rovinato, va nella big a 20 milioni

Il Milan sta provando a sistemare i conti e a costruire una rosa sempre più forte in vista del futuro: ora arriva la big ad acquistarlo.

La rosa allenata da Stefano Pioli è già molto forte e capace di poter ambire a posizionamenti importanti nelle prossime stagioni. La dirigenza ha ambizioni di un certo livello e per poterle raggiungere ha bisogno di fare qualche sacrificio sul mercato per poi acquistare nuovi calciatori di grande spessore. Al momento il Milan è in fase di ripresa e sogna di potersi reinserire nella lotta per lo Scudetto che ora sembra chiusa ma che con un paio di passi falsi di Juve e Inter può riaprirsi.

Il calciomercato di gennaio del Milan non è stato ricco di colpi, anzi. Ma per il futuro potrebbero esserci delle novità molto importanti che possono cambiare notevolmente la squadra.

Calciomercato Milan, addio già annunciato: le ultime

Il Milan sta iniziando a studiare per il futuro e ha obiettivi molto importanti da raggiungere. Ci sono già diversi calciatori nel mirino, con colpi che possono cambiare radicalmente il modo di scendere in campo e l’intero asset della rosa a disposizione di Pioli.

Ci sono tantissimi giovani che possono fare al caso del Milan che vuole ripartire da un progetto fatto di talenti puri e non troppo costosi.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan potrebbe cedere una delle sue gemme migliori alla fine della stagione.