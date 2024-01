Mourinho nuovo allenatore del Napoli: arriva anche la conferma

De Laurentiis ha smentito seccamente, ma c’è un indizio per il quale José Mourinho può davvero diventare il nuovo allenatore del Napoli

Il futuro di José Mourinho di nuovo in Italia e in serie A dopo l’esonero ricevuto dalla Roma appena una settimana fa? Un’ipotesi non da scartare, anzi. Aurelio De Laurentiis ha seccamente smentito l’ipotesi, ma sul portoghese parrebbe esserci stato almeno un sondaggio da parte del Napoli.

De Laurentiis, che sicuramente non confermerà Mazzarri, è già alla ricerca del giusto profilo ma non intende lasciare nulla al caso. Sceglierà il tecnico con estrema calma. Lo Special One intanto strizza l’occhio alla possibilità di finire nel capoluogo campano, con qualche “occhiolino” anche a mezzo stampa.

L’interesse al momento sembrerebbe essere principalmente dell’allenatore portoghese che per primo, tramite il suo manager, avrebbe contattato il patron azzurro. Quest’ultimo a sua volta non ha scartato completamente la proposta, anche se le dichiarazioni pubbliche dicono altro. Difficile, difficilissimo, ma ADL in questi anni ci ha sempre abituato ad abili colpi di teatro.

Mourinho nuovo allenatore del Napoli, ecco la “conferma”

Ad ogni modo che in pole per la panchina del Napoli che verrà ci sia proprio Mourinho non è solo chiacchiere: arriva anche la conferma netta, di quelle che raramente sbagliano. Lo Special One potrebbe firmare un contratto con il club di De Laurentiis appena terminerà la stagione, essendo fino al prossimo giugno ancora stipendiato dalla Roma.

Anche qualora ci fosse questa intenzione, non ci sarebbe nessuna volontà da entrambe le parti (Napoli e Mou) di accelerare l’arrivo, ogni cosa andrà fatta a suo tempo. Dicevamo che arrivano conferme, sono quelle delle quote per gli amanti delle scommesse. Quelle Sisal, in particolare, vedono netto favorito proprio Mou il cui arrivo sulla panchina del Napoli è bancato a 2.75 la posta in palio.

Dietro di lui c’è subito Antonio Conte quotato a 4.50. Completa il podio Vincenzo Italiano, attualmente alla Fiorentina, ma per un suo arrivo saliamo comunque a 7. Si tratta di quote ad ogni modo distanti l’una dall’altra.

Staccatissimi in doppia cifra si trovano altri profili come Cannavaro, Tedesco, Tudor, la conferma di Mazzarri o Palladino. Se è vero che gli scommettitori raramente sbagliano e soprattutto non regalano facilmente soldi, di possibilità di vedere Mourinho sulla panchina azzurra ce ne sono eccome. Non resterà che aspettare i prossimi sviluppi con il fatidico annuncio di De Laurentiis su chi sarà il nuovo allenatore del Napoli.

