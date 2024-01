Ora c’è la conferma ufficiale: Totti ha firmato

Ufficiale, ha firmato: ecco dove vedremo nel prossimo futuro, l’italianissimo Totti. Fan curiosi e novità di mercato

Novità in vista in casa Totti. Il mercato di gennaio, si sa, smuove molti nomi, alcuni altisonanti altri un po’ meno. In questo caso il nome è di quelli importanti, che fanno sognare tutti gli appassionati di calcio a prescindere dalla squadra di appartenenza. Un re, che come tutti i re sta provando a portare avanti una dinastia.

Dopo Francesco c’è Christian Totti, che probabilmente non avrà mai il talento del suo papà ma sta provando a fare il suo stesso mestiere. E chissà se ci riuscirà, intanto sta provando a giocarsi le sue carte nelle giovanili. Nato pochi mesi prima della vittoria dell’ultimo Mondiale conquistato dall’Italia, Christian ora prova a ‘sfondare’ come papà.

Le reali doti del figlio del grandissimo ex campione non le conosciamo ancora benissimo: il ragazzo in effetti non ha ancora fatto l’esordio in prima squadra, ma di tempo per attenderlo ce n’è ancora. Cristian i suoi primi diciotto anni li ha compiuti nel novembre scorso ed ha sia margini di miglioramento tecnico che di crescita muscolare. Per ora però, è lui a tentare di dare una reale svolta alla propria carriera.

Totti ha firmato, conferma ufficiale

A quanto pare non solo i cervelli fuggono all’estero. Anche i giovani calciatori stanno tentando di ritagliarsi degli spazi all’interno in un mondo come quello del calcio, dove in Italia si deve ancora lavorare molto per lo sviluppo dei calciatori delle giovanili. Se Simone Pafundi, già una presenza in Nazionale, ha preferito lasciare Udine per accasarsi al Losanna, ecco che anche Totti junior adesso sta provando la soluzione esotica.

Nelle scorse ore, come documentato sui social da alcuni calciatori della nuova squadra di Cristian, Totti ed il figlio si sono recati a Madrid, più precisamente per raggiungere il centro sportivo di Vallecas, dove Cristian ha posto la firma su un contratto del Rayo Vallecano. Se Totti padre non ha mai accettato Madrid (all’epoca si parlò di un interessamento del Real), il figlio invece vuole ripartire proprio dalla Liga.

Dopo Roma e Frosinone quindi, arriva la terza divisa in carriera per il giovanissimo attaccante che spera nell’inserimento in prima squadra nelle prossime settimane. Per ora, da come riporta El Desmarque, Cristian Totti si aggregherà alla squadra Juvenil A, praticamente l’Under 19 dei madrileni.

Un tentativo di darsi uno slancio ulteriore, necessario per Cristian Totti visto che al Frosinone le cose non erano andate come sperato. Dopo il passaggio ai Leoni Gialloblu si pensava che il ragazzo potesse finalmente trovare lo spazio desiderato, ma con la Primavera dei ciociari non è assolutamente andata così. Anzi, la punta ha giocato pochissimi minuti negli scorsi mesi e per questo la sua avventura lì è durata pochissimo. Ora si riparte dalla Spagna.