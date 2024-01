Schumacher annuncio improvviso: verdetto durissimo

Nessuno tra i tantissimi fan di Schumacher poteva immaginare un verdetto così duro: l’annuncio ha spiazzato proprio tutti.

Il Mondiale 2024 di Formula 1 è ormai alle porte e nelle prossime settimane verranno svelate le monoposto delle scuderie che si daranno battaglia fin dal primo Gran Premio stagionale in Bahrein. Gli appassionati non vedono l’ora di conoscere ogni aspetto delle vetture e ovviamente di vederle in pista per i primi test, dove si capirà già molto su quella che sarà l’intera stagione.

Sarà ancora una volta un Mondiale senza nessun elemento della famiglia Schumacher come protagonista in pista o fuori. Michael non è più comparso in pubblico da quel terribile 29 dicembre 2013, ovvero dal giorno dell’incidente con gli sci a Meribel che lo ha costretto a numerose operazioni e a una lunghissima riabilitazione.

Niente da fare nemmeno per suo figlio, Mick Schumacher, che non è riuscito a trovare un volante in F1 nemmeno quest’anno e ha quindi scelto di ripiegare sul campionato del mondo Endurance, dove correrà con il team Alpine. E per quanto riguarda Ralf Schumacher? Il fratello del Kaiser, anche lui ex pilota, ultimamente è tornato a parlare di alcuni episodi del passato.

Ultim’ora Schumacher: che mazzata, tifosi senza parole

Ralf ottenne i migliori risultati con la Jordan, centrando tre podi: uno di questi fu il secondo posto nel Gran Premio del Belgio 1998, proprio quello dove avvenne il celebre scontro tra suo fratello e David Coulthard. Una seconda posizione che però Ralf Schumacher non ha mai troppo digerito, dato che fu costretto a evitare di attaccare Damon Hill (che vinse poi quel GP) per ordini di scuderia. Il 48enne è tornato a parlare di quell’episodio proprio con l’allora Team Principal, Eddie Jordan.

Nel podcast Formula for Success il fratello di Schumi ha confessato di non provare alcun rancore per Jordan, sottolineando che proprio il manager irlandese gli ha dato una grande opportunità e aggiungendo che poteva andargli “molto peggio“. Ralf, infatti, avrebbe potuto finire con Ron Dennis, che all’epoca ricopriva il ruolo di Team Principal della McLaren. L’ex pilota di F1 si è detto molto felice che ciò non sia mai accaduto: “Non avrei mai potuto lavorare con un uomo del genere“.

Dopo l’esperienza con la Jordan il fratello di Michael Schumacher corse con la Williams e poi con la Toyota, ritirandosi nel 2007. Purtroppo non è mai riuscito a correre in una scuderia assieme a suo fratello: sempre nel podcast il 48enne tedesco ha confessato che proprio questo è il suo più grande rammarico: “Sarebbe stato fantastico condividere una stagione insieme“.