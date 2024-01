Altro esonero: torna subito in Serie A

Arrivano notizie importanti dall’Italia riguardo l’esonero di uno degli allenatori di Serie A che è pronto ad essere messo da parte, perché la scelta è il nuovo allenatore.

Svolta immediata che ha deciso di prendere ora la società, perché c’è la sensazione che si voglia dare un cambiamento in positivo alla stagione che sta iniziando a prendere una piega pessima. Ci sono delle novità importanti che riguardano proprio la scelta che può fare ora nelle prossime ore il club che può pensare di cambiare allenatore ed esonerare il proprio tecnico, ci sarebbe un ritorno immediato importante che potrebbe svoltare la seconda parte di campionato della squadra che non sta vivendo un momento facile.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio la scelta che è pronta a fare la società che ha voglia di cambiare ora per provare a migliorare i prossimi risultati. C’è un’aria negativa in questo momento che potrebbe portare ad un licenziamento dell’allenatore per un nuovo tecnico. Perché la società potrebbe pensare di richiamare un allenatore importante che deve provare a cercare di tirare da questa situazione difficile la squadra nelle ultime partite di campionato.

Esonero in Serie A: trona l’allenatore

Possibile esonero in Serie A in queste prossime ore per un allenatore che è a serio rischio. Ora la decisione sarà presa dalla società nel giro delle prossime ore in vista già del prossimo impegno. Perché ora arrivano momenti decisivi per la squadra che può avere una scossa dal nuovo tecnico che arriverà.

Saranno decisivi questi giorni con la società salentina sta cercando di capire che decisione prendere nei confronti del proprio tecnico. Infatti, D’Aversa può essere esonerato dal Lecce che pensa a Paolo Zanetti come nuovo allenatore. Il tecnico è sotto inchiesta in questo momento dopo aver conquistato soltanto 1 punto in 6 partite. Il momento è negativo e ora si cerca di capire se sarà fatto fuori per una nuova scelta.

Ora il club è a rischio retrocessione dopo un buon avvio di stagione. Perché la squadra ora si trova a 4 punti dalla zona rossa e potrebbe rischiare di perdere altre posizioni con in finale di stagione. Mancano sempre meno giornate a fine campionato e si può pensare ad un esonero per D’Aversa co il Lecce che prenderebbe Zanetti come nuovo allenatore. La prossima settimana ci sarà una partita di campionato importante in casa contro il Lecce.