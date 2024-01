Annuncio Juve: ecco quale sarà il futuro di Chiesa

L’esplosione di Yildiz sta trascinando la Juve in assenza di Chiesa. Una previsione sul suo futuro in diretta tv

Momento particolare per la Juventus. Dusan Vlahovic ha ricominciato a timbrare con frequenza impressionante mentre Federico Chiesa continua a singhiozzare, complici i numerosi infortuni che lo tormentano. Nel frattempo, però, è esploso Kenan Yildiz, rendendo meno amara l’assenza del figlio d’arte.

La Juventus è ora chiamata a sferrare l’attacco decisivo all’Inter già superata in classifica grazie alla pausa dei nerazzurri per giocare la Supercoppa Italiana in Arabia. A poche settimane dal derby d’Italia i ragazzi di Allegri devono cercare di accumulare più punti possibili in attesa che i rivali nerazzurri entrino in gara nella fase ad eliminazione diretta della Champions League.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Filippo Cornacchia, ha recentemente condiviso le sue riflessioni in diretta su Tv Play riguardo alle prestazioni della Juventus. La squadra, guidata da Massimiliano Allegri, ha raggiunto un impressionante record di 18 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, un risultato che la colloca al vertice del calcio italiano

Per Cornacchia è arrivato il momento di dire che la Juventus non è più una sorpresa, ma una forza consolidata nel panorama calcistico italiano, grazie agli ottimi risultati maturati in questa stagione. Questi straordinari success la pongono al di sopra di tutte le altre squadre nel Bel Paese e, a livello europeo, è seconda solo al Bayer Leverkusen per una serie di vittorie così prolungata in questa stagione.

Juve: Chiesa sarà fondamentale per lo scudetto

Il giornalista ha proseguito evidenziando l’importanza di giocatori chiave come Yildiz: “Il vero colpo di gennaio è lui”, ha detto Cornacchia. Nonostante il suo arrivo in prima squadra non abbia attirato l’attenzione all’inizio dell’anno, il suo contributo è diventato fondamentale per il successo della Juventus negli ultimi due mesi.

Yildiz si è unito a Vlahovic nel portare avanti la squadra anche durante l’assenza di Federico Chiesa, il quale sta saltando molte partite a causa di fastidi al ginocchio operato.

Cornacchia ha sottolineato che la Juventus ha dimostrato la sua forza anche senza Chiesa in campo, grazie alle brillanti performance di Yildiz e Vlahovic. Ma allo stesso tempo non bisogna dimenticare dell’importanza di avere Chiesa a disposizione. Per farlo ha citato le parole di Cesare Prandelli, “bisogna ricordarci chi è Federico Chiesa” sottolineando come il nazionale italiano, nonostante i continui fastidi fisici, rimane un elemento fondamentale per la Juventus.

Per questo motivo la storia di Chiesa con la Juventus non è assolutamente finita: “La fortuna di Allegri sarà quando potrà schierare tutti i suoi giocatori chiave contemporaneamente. La presenza di Yildiz, con la sua crescita impressionante, può fungere da stimolo anche per Chiesa”, ha detto il giornalista, per una sinergia che potrebbe rivelarsi fondamentale nelle sfide future.