Barcellona: scelto il nuovo allenatore, arriva dalla Premier

Dopo l’incredibile decisione di Xavi di lasciare a fine stagione il Barcellona si sarebbe subito mobilitato andando alla ricerca dell’allenatore per la prossima stagione.

Essendo un club di una certa caratura internazionale, alla panchina del Barça sarebbero già stati accostati diversi nomi importanti nel corso delle ultimissime ore, ma a quanto pare Laporta avrebbe individuato nell’allenatore di Premier League il perfetto sostituto di Xavi.

Solo fino a qualche mese fa questo scenario era di difficile realizzazione, ma il presidente del Barcellona sarebbe stato “aiutato” dal fatto che il tecnico in questione, senza neanche farlo apposta, avrebbe da poco annunciato il suo addio al club al termine proprio di questa stagione. Insomma, un intreccio perfetto che Laporta sarebbe pronto a sfruttare.

Addio Xavi: il Barcellona ha scelto il suo nuovo allenatore

La crisi che sta attraversando il Barcellona in questa stagione avrebbe portato Xavi all’esasperazione al punto che l’allenatore blaugrana nell’ultimo week-end ha annunciato prima del tempo la sua separazione dal club della sua vita.

Escluso il campionato della passata stagione, alla guida del Barça Xavi non ha alla fine ottenuto i risultati sperati, e dunque potrebbe essere un bene per il club di Laporta cambiare per voltare definitivamente pagina ed avviare un nuovo corso, con un allenatore che potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League.

Stando infatti a quanto riportato dal portale catalano Sport, per il post Xavi il Barcellona potrebbe puntare a sorpresa sul ritorno di Mikel Arteta, che per due anni ha vestito la maglia dei Culers, fra il 1999 ed il 2001.

Il Barcellona pensa ad Arteta per il post Xavi

A quanto pare sul taccuino di Laporta sarebbe finito il nome di Mikel Arteta per il post Xavi del Barcellona. Come detto una soluzione del genere solo fino a qualche mese fa era impensabile, ma un po’ sulle orme di Klopp l’allenatore spagnolo si è immesso nel mercato svelando che al termine di questa stagione lascerà l’Arsenal dopo praticamente cinque anni.

Arteta ritiene essersi concluso il suo corso ai Gunners, e quale migliore occasione ed opportunità se non quella di riportare agli antichi nefasti un club come il Barcellona per trovare nuovi stimoli?

Non solo Arteta: il Barcellona guarda anche in Spagna

Considerato l’addio all’Arsenal Arteta potrebbe essere il favorito per la panchina del Barcellona per il post Xavi, ma Laporta starebbe seguendo altri allenatori oltre allo spagnolo, alcuni anche della Liga. Uno è ad esempio Michél del Girona, principale artefice del miracolo che la società catalana sta compiendo in questa stagione. Non solo, oltre al madrileno Sport ha oggi fatto il nome anche di Thiago Motta, che sarebbe attratto dalla possibilità di tornare al Camp Nou ma in veste diverse rispetto a quelle di giocatore.