Calciomercato, arriva la stoccata: “La Lazio è una famiglia a volte”

Nonostante un pareggio importante in ottica Champions League, nel post partita di Lazio-Napoli si è respirata un po’ di tensione dopo la stoccata arrivata contro il club di Claudio Lotito da parte di uno dei suoi tesserati.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure le dichiarazioni del biancoceleste ai microfoni di DAZN potrebbero valere da indizio importante per il suo futuro nel prossimo se non addirittura in questo calciomercato.

E’ dunque fondamentale capire cosa intendesse con quelle parole il giocatore di Maurizio Sarri, che non farà di certo dormire sonni tranquilli ai suoi tifosi.

Calciomercato Lazio: che stoccata nel post partita contro il Napoli

La Lazio pareggia contro il Napoli e guadagna un punto importante in ottica Champions League, anche se alla fine la formazione di Maurizio Sarri potrebbe avere più di qualche rimpianto considerato il gol annullato a Castellanos e alle occasioni avute nel corso della partita.

Ciò che però più di tutte fa tornare a casa con l’amaro in bocca i tifosi biancocelesti sono le dichiarazioni di uno dei loro beniamini nel post partita, che commentando la prestazione sua e dei suoi compagni può aver lasciato un messaggio fra le righe che potrebbe avere a che vedere col suo futuro in questo calciomercato.

Intervenuto ai microfoni di DAZN nell’immediato post partita di Lazio-Napoli, Luis Alberto ha detto: “La Lazio è una famiglia a volte. Ovvio, nel corso di una stagione ci sono momenti migliori ed altri peggiori, ma qui ci aiutiamo gli uni con gli altri. Ho passato un periodo non semplice, avevo alcuni problemi fisici. Ora però sto meglio e sto dando il 100%”.

La Lazio rischia di perdere Felipe Anderson, Luis Alberto: “Mi fa incazzare troppo”

A quanto pare al termine di questa stagione Felipe Anderson metterà fine a questa sua seconda esperienza alla Lazio. Il brasiliano è in pratica promesso sposo alla Juve, notizia che Luis Alberto non ha avuto problemi a commentare nel post partita contro il Napoli ai microfoni di DAZN.

Il numero 10 della formazione biancoceleste ha infatti detto: “Felipe Anderson è un giocatore straordinario. Mi fa incazzare troppo perché per me può fare molto di più la differenza, per noi è un giocatore importantissimo. Oggi però ha fatto molto bene, anche in fase difensiva“.

Lazio meglio del Napoli: vittoria mancata o punto guadagnato?

Nel complesso la Lazio avrebbe meritato più del Napoli la vittoria, sfuggita per un fuorigioco (netto) fischiato in occasione dello stupendo gol di Castellanos. Per Luis Alberto, comunque, anche questo pareggio è un risultato che i biancocelesti possono accogliere col sorriso: “Siamo andati vicinissimi alla vittoria, prima con Isaksen, poi con Taty ed anche io ho avuto una bella occasione. Non si può dire nulla alla squadra, abbiamo disputato una bella partita. Dobbiamo continuare così“.