Esonero in Italia: hanno scelto il nuovo mister, i dettagli

Annuncio improvviso sulla società che ha individuato il nome del nuovo allenatore. Ecco tutti i dettagli riguardo l’ipotesi dell’esonero, che sarà comunicata nelle prossime ore.

Ribaltone sulla panchina di un club italiano. A sorpresa, la dirigenza ha deciso di cambiare guida tecnica, affidandosi ad una sorpresa. Sono queste le indiscrezioni relative al destino del tecnico, che paga i pessimi risultati. Decisione estrema da parte della società che ha individuato nel tecnico il responsabile principale di questa débâcle sportiva, per questa ragione vuole sostituirlo con un altro allenatore.

Aggiornamenti di calciomercato riguardo la decisione della società che ha fatto una scelta chiara riguardo il futuro del tecnico. Mossa a sorpresa da parte del club che è pronto a cambiare guida tecnica.

Esonero in Italia, ecco chi arriva in panchina: c’è l’annuncio

E’ attesa la conferma da parte del presidente, infuriato per i pessimi risultati ottenuti nell’ultimo periodo. Ciò può portare ad un nuovo ribaltone sulla panchina del club italiano. Una scelta è già stata fatta, visto i contatti con alcuni allenatori liberi.

La società ha perso ormai la fiducia nei confronti dell’allenatore che rischia seriamente l’esonero. In panchina può finire un tecnico di grande esperienza capace di poter ribaltare la situazione e condurre alla salvezza la squadra.

Intanto, arrivano conferme riguardo il rischio esonero di Bonazzoli. La società è pronta a nominare come nuovo tecnico del Lecco Bisoli. In alternativa, come riportato da Gianluca di Marzio di Sky Sport, anche l’opzione Davide Dionigi.

Esonero Bonazzoli Lecco: il sostituto è già stato deciso, è Bisoli

Periodo sfortunato per il Lecco che ha ottenuto tre sconfitte di fila in campionato. La classifica deficitaria, in zona retrocessione, sta spingendo la società a fare delle valutazioni riguardo la guida tecnica del club. Per questa ragione, nelle ultime ore sono uscite fuori indiscrezioni relative all’esonero dell’allenatore del Lecco Bonazzoli. Dopo Luciano Foschi, patron Di Nunno può decidere di cambiare anche quest’altro tecnico e puntare su un altro. La pesante sconfitta per 5-1, contro la Feralpisalò, ha mandato su tutte le furie il vulcanico presidente che insieme ai suoi più stretti collaboratori sta valutando la situazione del giovane allenatore, che era partito bene salvo poi avere un periodo di flessione. Intanto, già circolano i nomi dei tecnici contattati: in pole per la panchina del Lecco c’è Pierpaolo Bisoli. In seconda battuta Davide Dionigi, che interessa anche al Pisa in caso di esonero di Aquilani. I prossimi giorni saranno decisivi e chiariranno meglio il destino di Bonazzoli sulla panchina del Lecco in Serie B.