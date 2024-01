Il Napoli ha scelto il nuovo allenatore: Mazzarri usa subito il suo modulo

Colpo di scena secondo quanto dichiarato da uno dei principali quotidiani italiani secondo quella che è la scelta sul nuovo allenatore del Napoli.

Pare abbia scelto che strada proseguire, Aurelio De Laurentiis, in merito a quello che è il nuovo tecnico in casa Napoli, con Walter Mazzarri che continua il suo percorso con la difesa a tre, ma scegliendo di cambiare modulo – anche in base a quella che è l’attuale emergenza che sta vivendo al club -.

Un modulo però che è lo specchio di come giocherà lo stesso Napoli che sarà del suo nuovo allenatore, secondo quelli che sono i rumors svelati in mattinata sul nuovo tecnico che non è mai stato dimenticato da Aurelio De Laurentiis, in quelle che sono le volontà di ingaggiarlo per la prossima stagione, sorprendendo tutti.

Mazzarri cambia modulo: scelto l’assetto del nuovo allenatore del Napoli

Walter Mazzarri è stato scelto nella figura che sta rispecchiando quest’anno, di traghettatore del Napoli, in attesa di una scelta futura che sarà da parte di Aurelio De Laurentiis, che non appena finirà questo campionato, annuncerà il nuovo allenatore del Napoli per il 2024/2025.

Vorrà sorprendere tutti, per andare verso quella che è la rivoluzione con l’obiettivo di tornare a primeggiare com’è successo con Spalletti e i suoi predecessori, tra i primi posti in Serie A.

Questa sera la sfida con la Lazio, ma non senza sorprese. Questa, riguarda infatti la scelta sul cambio modulo, in un assetto tattico precisamente uguale a quello usato da chi si siederà, con molta probabilità, sulla panchina del Napoli nel prossimo campionato. Stasera in Lazio-Napoli si vedrà il 3-5-1-1 di Antonio Conte.

Lazio-Napoli, Walter Mazzarri cambia modulo: giocherà come Conte

Dovrà sicuramente fare di necessità virtù, Walter Mazzarri, ma dopo aver provato il 4-3-3 di Luciano Spalletti, è dovuto tornare ad affidarsi al 3-4-3, per cercare di modificare tutto ciò che non è andato nel primo parziale di campionato. Occhio a quanto accadrà però in Lazio-Napoli dove, come riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, Walter Mazzarri si affiderà ad un modulo che potrebbe essere l’abc del calcio per il Napoli, al Diego Armando Maradona, nel prossimo campionato. Perché seppur costretto dalle assenze, si vedrà in Lazio-Napoli il modulo di Antonio Conte. Non fatto di soluzioni basse sulle corsie, bensì di un 3-5-1-1 offensivo, secondo quello che sarà il calcio che proverà ad imporre Mazzarri prima e Conte poi, nel 2024/2025.

Il Napoli di Mazzarri e il Napoli di Conte: come scenderanno in campo gli azzurri

Walter Mazzarri sceglierà il 3-5-1-1 di Antonio Conte, tentando già questa sera di procedere verso un calcio offensivo fatto di difesa a tre e “braccetto”, cercando di imporre il gioco contro la Lazio che ama tenere palla, specie all’Olimpico, guidata da Maurizio Sarri. De Laurentiis sembra essersi convinto sulla scelta del nuovo allenatore, affidandosi ad Antonio Conte nella prossima stagione. Occhio a quanto potrebbe vedersi con la spinta sulle fasce perché, da esterno, potrebbe vedersi Ngonge con Mazzocchi, altrimenti sarà panchina per l’ex Hellas Verona che vede slittato il suo esordio, con Mazzocchi e Di Lorenzo sulle fasce. In ogni caso, davanti, sarà tandem. E se una volta c’era la Lu-La in avanti per Conte, Mazzarri sceglierà il tandem Po-Ra: Politano e Raspadori.