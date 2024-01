Inter in lutto, si è spento l’ex attaccante: fan devastati

Inter in lutto: se n’è andato un ex giocatore della formazione nerazzurra del passato, lasciando un grande vuoto nei tifosi di calcio, non solo nerazzurri.

Un altro lutto ha colpito in questi giorni il mondo del calcio italiano, che ancora sta piangendo la morte della leggenda Gigi Riva. In onore di Rombo di Tuono, il Cagliari è sceso in campo venerdì sera con una maglietta speciale, che ricordava quella dello storico scudetto del 1970.

Oggi, a piangere per la scomparsa di un loro ex giocatore sono i sostenitori nerazzurri dell’Inter, raggiunti da questa brutta notizia in questi stessi giorni. Pur non avendo certo raggiunto la carriera e la fama di Gigi Riva, anche Pasquale Mupo è stato un calciatore degno d’essere ricordato.

La formazione milanese è in realtà solo quella più nota in cui ha giocato, anche se il suo destino in campo è stato legato anche ad altre squadre, dove è ancora ricordato con grande affetto. In particolare all’Avellino, dove era cresciuto alla fine degli anni Cinquanta, prima di passare poi a vestire la maglia dell’Inter.

Addio a Pasquale Mupo: il lutto di Inter e Avellino per l’ex calciatore

Al termine della carriera da calciatore, interrotta troppo presto, Mupo era tornato nella sua città d’origine, in Campania, dove aveva aperto un ristorante. Il suo locale era stato molto frequentato negli anni Settanta e Ottanta dai calciatori dell’Avellino, durante un periodo d’oro che vide gli irpini militare ininterrottamente in Serie A tra il 1978 e il 1988. Mupo era ancora molto ricordato e amato nella sua terra: è scomparso il 26 gennaio all’età di 90 anni.

Arrivò in nerazzurro nel 1950, giocando per un po’ nelle giovanili della squadra lombarda. Successivamente venne girato al Forlì, giocando in quarta serie accanto al futuro commentatore Sandro Ciotti e al futuro dirigente Italo Allodi.

Lasciò l’Inter definitivamente nel 1953, quando fece ritorno all’Avellino, dove conquistò il terzo posto nel campionato di quarta serie. La sua carriera proseguì in Puglia, con la maglia del Foggia, dove raggiunse il fratello Carlo, scomparso invece l’anno scorso.

Giocò poi al Teramo, di cui fu uno dei leader nel corso di cinque stagioni. Pasquale Mupo concluse poi la sua carriera vestendo prima la maglia del Pescara e poi dell’Akragas, in Sicilia. A soli 29 anni, l’ex ragazzo delle giovanili interista fu costretto ad appendere gli scarpini al chiodo per cause di forza maggiore, dopo aver subito un brutto infortunio. Nonostante questo, il suo nome è rimasto nei cuori dei tifosi di allora di vari club italiani.