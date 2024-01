L’annuncio in Diretta è clamoroso: “100 milioni dal Milan”

Sul Milan è arrivato un annuncio clamoroso in diretta: il club avrebbe messo sul tavolo ben 100 milioni di euro! Ecco chi l’ha rivelato e con quali parole.

Un annuncio clamoroso è arrivato in diretta e ha riguardato il Milan attualmente di Stefano Pioli. Il club rossonero avrebbe messo in palio, sul tavolo delle trattative, ben 100 milioni di euro per avere un giocatore in rosa. L’affare non è poi decollato, ma il tentativo c’è stato e davvero in pochi ne erano a conoscenza. Le parole arrivate in live sono perciò state del tutto inaspettate.

A parlare in ottica mercato e a rivelare la mossa che il Milan ha provato a mettere in campo è stato l’ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. Proprio lui, dal momento che il club rossonero ha provato a portare in rosa un giocatore che tra i biancocelesti si è messo decisamente in mostra prima dell’addio.

Si tratta ovviamente di Sergej Milinkovic-Savic, attualmente sotto contratto con l’Al-Hilal, club dell’Arabia Saudita (fino al 2026). Nella Saudi Pro League il centrocampista si è trasferito il 12 luglio del 2023, lo scorso anno, per 40 milioni di euro. Eppure c’è stato chi, il Milan ma non solo, aveva qualche tempo prima provato a strapparlo alla concorrenza offrendo ben 100 milioni di euro. Ecco la rivelazione.

Tare fa una rivelazione incredibile a ‘TV Play’: il Milan aveva messo sul piatto ben 100 milioni di euro per Milinkovic-Savic!

Igli Tare, ai microfoni di ‘TVPlay’ su ‘Twitch’, ha quindi rivelato: “Su Milinkovic-Savic sono state dette tante cose non vere. Dall’addio a parametro zero al fatto che non volesse rimanere. L’unica cosa vera è che Lotito ha rifiutato un’offerta molto importante, da oltre 100 milioni di euro, da Milan e Manchester United“.

“Non voglio sbilanciarmi – ha continuato Tare in esclusiva a ‘TVPlay’ – sulla mancata vendita. Anche se c’era una questione di bilanci, ma le scelte di Lotito erano di mantenere una squadra forte e rispettare le promesse fatte all’allenatore. Non ci dimentichiamo che nell’anno del Covid la Lazio stava per vincere lo scudetto”.

Il Milan sarebbe quindi stato disposto a investire davvero tanto. Un’offerta da 100 milioni di euro per un club di Serie A non si vede sicuramente tutti i giorni. Anzi! Se l’operazione non è andata in porto, quindi, è stato solo per volontà di Lotito come sottolineato da Tare.

Perciò, sfumati trasferimenti così importanti, alla fine della sua esperienza in biancoceleste Milinkovic-Savic ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita prima della scadenza del contratto. L’avventura nel dorato mondo arabo però non sembra essere proprio indimenticabile ed ecco quindi che per lui come per altri talenti appena andati via potrebbe esserci un clamoroso ritorno la prossima estate. E nel suo caso, chissà, magari proprio nel nuovo Milan.