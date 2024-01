Meno di una settimana per la firma, altrimenti va alla Juventus

I bianconeri monitorano con attenzione da tempo la situazione del difensore: tra una settimana tutto potrebbe cambiare

Grazie al calendario, che ha fatto saltare all’Inter la 21esima gara di Serie A, la Juve è passata perfino in testa alla classifica . E ora, inseguitrice minacciosa in campionato la squadra bianconera tenta di seguire le orme dei nerazzurri anche nella strategia di mercato.



Dopo aver acquistato Tiago Djalò per la modica cifra di 5 milioni (bonus inclusi) facendo leva sul contratto in scadenza del portoghese, Giuntoli affila le armi per la corsa ad un altro profilo a cui manca poco per essere un ‘free agent’.

Si tratta di un calciatore che, per motivi in effetti un po’ sorprendenti, non ha ancora rinnovato con la società spagnola. Pur essendone in qualche modo un simbolo. Quanto meno di un certo spirito combattivo che il ‘Cholo’ Simeone, dall’alto della sua esperienza più che decennale nel club colchonero, ha ormai instillato in tutti i componenti della rosa.

Il 31 gennaio rappresenta infatti la deadline della finestra invernale di scambi, il 31 dicembre invece quella dopo la quale ciascun calciatore col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno può legittimamente accordarsi con chi vuole per un prossimo trasferimento a costo zero. Che verrebbe ovviamente formalizzato dal successivo 1 luglio. Il club bianconero resta alla finestra, monitorando attentamente le evoluzioni della situazione.

Mario Hermoso, manca sempre meno: Juve in agguato

Dicevamo del tecnico Simeone, e del suo grande ascendente su tutti i calciatori dell’Atletico Madrid. Dalla Spagna sta rimbalzando la voce secondo cui l’argentino avrebbe chiesto di accelerare la trattativa per il rinnovo di contratto di Mario Hermoso, il pezzo pregiato che rischia di andar via senza nemmeno far incassare nulla al suo club.

Arrivato dall’Espanyol nel luglio del 2019 per 25 milioni di euro, il calciatore spagnolo ha un trascorso importante nel Real Madrid, club nel quale ha fatto tutta la trafila delle Giovanili. Calatosi perfettamente nel mondo rojiblanco grazie ad un processo di identificazione con l’ambiente dell’Atletico che lo ha reso uno degli idoli del ‘Metropolitano’, l’iberico potrebbe lasciare la capitale a fine stagione.

Pochi giorni separano il centrale difensivo dalla possibilità di firmare un pre-contratto con un’altra società in vista del prossimo anno. In pole position c’è proprio la Juve, che nelle ultime settimane ha già fatto capire le sue intenzioni all’entourage del giocatore.

I bianconeri sperano così di poter mettere a segno un colpo ‘alla Marotta’, dovendo impegnarsi con Hermoso solo per quello che riguarda la durata del contratto e lo stipendio annuo. Che in ogni caso non sarebbe tra i più bassi della rosa piemontese.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI