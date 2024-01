Milan, arriva l’annuncio su Thiago Motta: “È il migliore”

Arriva l’annuncio su Thiago Motta al Milan, uno dei nomi più accreditati per la panchina del Milan del prossimo anno: “È il migliore”

La panchina del Milan dell’anno prossimo avrà con ogni probabilità un nuovo padrone. Il ciclo di Stefano Pioli sembra essersi concluso tra gli alti e bassi di questa annata. Partendo da una situazione non privilegiata, la stagione si è poi sviluppata non di certo a favore dell’ex Lazio e Fiorentina.

Troppa discontinuità nelle prestazioni del club rossonero, tanto forte in alcune partite quanto non costante in altre. E forse la pietra tombale sulle speranze di Pioli di restare l’allenatore del Milan ancora a lungo potrebbe averle messe proprio quello che potrebbe essere il suo successore sulla stessa panchina: Thiago Motta, che ha appena strappato un sudatissimo 2-2 a San Siro.

A questo punto, insieme all’eliminazione in Champions e Coppa Italia, anche in campionato si rischia di andare in vacanza con troppo anticipo, focalizzandosi solo sul “premio di consolazione dell’Europa League. Il terzo posto in campionato sembra blindato, ma è un limbo tra guardarsi le spalle dalle inseguitrici nella corsa Champions e proiettarsi nella lotta al titolo con Inter e Juve però troppo staccate.

Milan, ecco l’annuncio su Thiago Motta: “Lui è il migliore!”

Nelle ultime settimane i rossoneri sembravano in ripresa ma ormai la sensazione è che i risultati, nel bene o nel male, non cambieranno le sorti di Pioli che a dire il vero ha già scampato varie volte l’esonero. Concluderà, nel migliore dei casi, la stagione e poi sarà addio.

Per il suo successore si sono fatti tanti nomi, con il sogno della dirigenza chiamato Antonio Conte. Resta comunque un obiettivo difficile, dietro di lui avanza a grandi passi la candidatura dello stesso Thiago Motta. Un profilo che piace ai tifosi e anche agli addetti ai lavori.

L’attuale tecnico del Bologna, tra l’altro avversario proprio del Milan nella sfida di “San Siro” di sabato sera, con ogni probabilità andrà via a fine stagione per spiccare il volo verso una big. Il club rossonero può essere la meta giusta per il suo approdo, anche se a parlarne con lui diventa complicato. Non ammette deroghe, il pensiero è solo e soltanto sul campo e al portare più in alto possibile i felsinei. A giugno, però, arriverà la separazione coi rossoneri che sono in pole. Arriva anche l’annuncio sul tecnico rossoblù.

Stefano Morrone, ex giocatore e attualmente collaboratore tecnico della Ternana, ha detto la sua ai microfoni di Tv Play, parlando anche degli attuali allenatori in serie A. Secondo l’ex Chievo e Palermo “il podio dell’attuale serie A per me al primo posto vede Thiago Motta, il migliore attualmente. Poi Italiano e Gasperini”. Una vera e propria investitura per l’ex centrocampista. Dolce musica per le orecchie dei dirigenti a Milanello: chissà se avranno preso appunti.