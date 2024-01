Milan e Inter infuriate: cosa ha detto Sacchi

L’ex allenatore Arrigo Sacchi è riuscito, con una sola dichiarazione, a far infuriare sia il Milan sia l’Inter

Due delle grandi protagoniste del massimo campionato italiano sono Milan ed Inter. Entrambe lottano per lo scudetto nonostante una posizione di classifica ben diversa. Rossoneri e nerazzurri hanno una cosa in comune: l’ira dei propri tifosi nei confronti di Arrigo Sacchi.

L’ex allenatore ha scritto pagine importantissime nella storia del calcio specialmente sulla panchina del Milan e ha sfiorato la vittoria del Mondiale 1994 con la nazionale azzurra. Considerato come uno dei migliori tecnici nella storia del calcio, Arrigo Sacchi ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni capaci di mettere d’accordo tifosi di Milan ed Inter.

Alla Gazzetta dello Sport Sacchi ha lanciato una stilettata alle due milanesi: “Il Milan è il club che ha speso di più sul mercato mentre i nerazzurri, che hanno speso di più nelle ultime tre stagioni, non hanno mai vinto lo scudetto“. E qui si sono arrabbiati i tifosi nerazzurri, anche perché la sua affermazione non corrisponde totalmente a realtà. L’Inter, nella classifica delle società che hanno speso di più negli ultimi tre anni, si trova al quinto posto dietro a Juventus, Milan, Atalanta e Napoli mentre è il club con il saldo migliore tra entrate e uscite.

Anche i tifosi del Milan furiosi con Sacchi: c’entra Pioli

E poi c’è il Milan, ex squadra di Sacchi, che però ha messo il piede in fallo. L’allenatore ha infatti difeso il lavoro di Pioli, sottolineando come dovrebbe essere confermato per l’ottimo lavoro svolto fino a questo momento. Una dichiarazione che non è piaciuta per nulla ad alcuni tifosi rossoneri visto come stanno andando le cose in stagione.

Leao e compagni sono lontani dal primo posto e una rimonta appare decisamente complessa anche perché servirebbe un filotto di vittorie veramente importante. Nelle coppe invece, la squadra è fuori dalla Coppa Italia ed eliminata ai gironi di Champions.

Il Milan è “retrocesso” in Europa League ma, per i tifosi rossoneri, il fatto di restare in Europa non può bastare per giudicare sufficiente il lavoro di un tecnico il cui futuro sembra essere lontano dal club meneghino.

Ancora una volta l’ex tecnico della nazionale azzurra fatica a trovare consensi ma questa volta è riuscito a compiere qualcosa di oggettivamente difficile. Mettere d’accordo i tifosi rossoneri e nerazzurri, da sempre rivali, sembrava qualcosa di impossibile. Arrigo Sacchi ci è riuscito e l’ex tecnico la può considerare, sotto un certo punto di vista, come una vittoria “atipica”, pur all’interno di una carriera in cui non sono mancate le soddisfazioni.