Mourinho torna in Champions: esonero imminente

Dopo aver concluso inaspettatamente la sua avventura alla Roma lo Special One è diventato uno degli allenatori più ambiti sul mercato.

L’esonero di Mourinho fa ancora rumore a Roma. A distanza di quasi due settimane dall’allontanamento dello Special One dalla Capitale, il suo nome è, come sempre, sulle prime pagine dei giornali. La decisione dei Friedkin di sostituirlo con una leggenda del club come Daniele De Rossi, per tenere calma la piazza, è riuscita solamente in parte: tanti tifosi, infatti, sono dalla parte del portoghese e lo hanno dimostrato prima e durante il match contro il Verona.

Cori e striscioni di ringraziamento, ma anche qualcuno di attacco nei confronti dei giocatori, colpevoli secondo una parte della tifoseria, di non aver remato tutti nella stessa situazione. Di certo il cammino della Roma in questa stagione è tutt’altro che positivo. In campionato, al momento dell’esonero di Mou, la squadra occupava il nono posto in classifica con soli 29 punti conquistati in 20 partite.

E non è andata meglio anche nelle coppe dove in Europa League i giallorossi sono arrivati secondi nel girone dietro lo Slavia Praga, mentre in Coppa Italia sono stati eliminati dalla Lazio ai quarti di finale. Insomma dal punto di vista dei risultati la società era tutt’altro che soddisfatta, ma probabilmente hanno inciso anche alcuni comportamenti di eccessivo nervosismo e alcune dichiarazioni polemiche dell’ex allenatore dell’Inter.

Mou torna in Champions: esonero imminente

Comunque ormai il portoghese riguarda il passato per la Roma. Il suo addio, però, non ha allontanato Mou dalle prime pagine dei giornali di tutto il mondo, anzi, forse gli ha accresciuto l’appeal. Già, perché ora, può essere accostato a diversi club che nell’imminente futuro potranno cambiare guida tecnica. Se in Italia si è parlato di un possibile interessamento del Napoli per la prossima stagione, una notizia clamorosa arriva dall’estero.

A Barcellona, infatti, il futuro di Xavi è ricco più di ombre che di luci. La squadra blaugrana è praticamente fuori dalla lotta scudetto, eliminata dalla Coppa del Re e ha subito una pesantissima sconfitta contro il Real Madrid nella finale di Supercoppa spagnola. Per questo, ormai da tempo, si ipotizza che l’ex centrocampista catalano possa essere all’epilogo della sua avventura. Magari non subito a stagione in corso, ma in estate è probabile che Laporta opti per un cambio di panchina.

E ovviamente i nomi fatti come possibile sostituto sono altisonanti. Tra questi ci sarebbe anche quello clamoroso di José Mourinho. Per lo Special One sarebbe un ritorno a Barcellona dove ha iniziato la sua carriera come viceallenatore, ma successivamente è stato visto sempre come il rivale per eccellenza, soprattutto quando ha allenato il Real Madrid. Ma a Barcellona ha grandissima influenza Jorge Mendes e questo potrebbe giovare in termini di accordo. La domanda è una sola: come la prenderebbero i tifosi catalani?