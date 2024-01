Napoli: è finita per entrambi, l’annuncio del club

Stagione difficile per il Napoli che è pronto ad un cambio immediato dopo quello che ha vissuto in questi mesi, perché c’è la possibilità di rivoluzionare tutto.

In questo momento il Napoli sta cercando di riprendere la stagione perché c’è un momento complicato che sta vivendo la società dopo la vittoria dello scudetto. Qualcosa si è rotto e ora bisogna provare a mettere in piedi un nuovo progetto, con diversi giocatori anche importanti pronti ad andare via e una nuova svolta che può arrivare e portare ad un cambiamento importante in vista dei prossimi anni. A prendere la situazione in mano è stato direttamente il presidente De Laurentiis che ha deciso di investire anche cifre importanti nel mercato di gennaio per completare al meglio la stagione e provare a costruire qualcosa di importante per i prossimi anni. Adesso però arriva l’annuncio della società del Napoli sul futuro di alcuni tesserati.

Svolta immediata che potrebbe cambiare il futuro del club azzurro che è Campione d’Italia in questi anni, ma presto potrebbe arrivare una svolta importante. Perché c’è la seria e concreta possibilità che il Napoli possa andare a fare delle cessioni e salutare diverse figure anche importanti. A dare la notizia è stato uno dei dirigenti fidati del presidente azzurro che ha deciso di andare comunicare tutto ai tifosi senza peli sulla lingua.

Napoli: doppio addio, l’annuncio del club

Possibile svolta già nei prossimi giorni con il mercato del Napoli che può avere notizie importanti con la società pronta a fare dei sacrifici davvero importanti in vista del futuro. Perché la società non ha paura di perdere i propri campioni e vuole provare a dare una svolta al progetto, con degli addii e i nuovi arrivi già pronti. Sono arrivati 5 nuovi calciatori nel Napoli che potrebbero portare ad un nuovo cambiamento.

A parlare è stato il direttore sportivo Meluso a parlare del mercato del Napoli e di acquisti e cessioni, in particolare dei casi Zielinski e Osimhen. Queste alcune delle sue parole in merito a quello che accadrà con i due giocatori inviasta anche della prossima stagione:

“Piotr è un professionista e pensiamo solo alla sfida di oggi che sarà importante per rimetterci in corsa per il quarto posto. Osimhen ha sempre voglia di vincere, anche in allenamento. Spero che quando tornerà sia nelle migliori condizioni fisiche e mentali per aiutare la squadra”.