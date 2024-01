Via da Napoli, Osimhen resta in Italia: la bomba di mercato

Importanti novità di calciomercato relative al futuro dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Ecco la bomba sulla prossima destinazione del calciatore, che è pronto a restare in Serie A.

Calciomercato Napoli: c’è una squadra italiana che può prendere Osimhen

Gli azzurri rischiano di perdere il loro beniamino. Nonostante il recente rinnovo di contratto, il futuro di Osimhen a Napoli è già scritto con la cessione che avverrà nei prossimi mesi.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Napoli, c’è anche una squadra italiana in lizza per prendere il calciatore nigeriano. A sorpresa, ecco la bomba di mercato lanciata dall’ex calciatore che ha svelato i dettagli di questa possibile operazione.

Filo conduttore dell’affare è Cristiano Giuntoli che può chiudere per portare alla Juventus Osimhen che, come Gonzalo Higuain, potrebbe decidere di vestire la maglia dei bianconeri.

Osimhen alla Juventus: la bomba di Matri

L’opinionista di Dazn ed attaccante di Juventus e Milan, Alessandro Matri, ha rivelato i dettagli riguardo la possibile trattativa di mercato per portare alla Juventus Osimhen.

“Non escludo che Osimhen possa andare alla Juventus. Con la cessione di Vlahovic, per 70 milioni, e quella di Soulé, la Juve ha la possibilità di prendere l’attaccante dal Napoli. Non sarebbe un costo insostenibile, in passato i bianconeri ci hanno abituato ad operazioni di questo genere come accadde con Gonzalo Higuain. Inoltre, quest’anno non hanno speso granché e la prossima stagione di sicuro andranno in Champions. Vendendo i pezzi migliori della squadra, possono arrivare alla cifra richiesta dal Napoli per Osimhen. Io, sinceramente, non vedo Victor all’estero”.