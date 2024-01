Addio Inter: 30 milioni dalla Premier

Novità importanti per il calciomercato dell’Inter: addio inatteso, 30 milioni di euro e futuro in Premier League.

Il presente dell’Inter parla di una squadra in grado di portare avanti i diversi sogni che in questa stagione rimangono la priorità per Simone Inzaghi. Il primo è sicuramente lo Scudetto, visto che i nerazzurri sono ad un passo dalla seconda stella: e l’obiettivo andrà centrato prima dei grandi rivali del Milan.

Il secondo, non meno importante, riguarda la Champions League. La doppia imminente sfida all’Atletico Madrid non può non elettrizzare i tifosi della ‘Beneamata’ che sperano in una cavalcata trionfale come l’anno scorso: e magari, adesso, puntare ad alzare una coppa che manca da bene 14 anni nella Milano nerazzurra.

Ad ogni modo, era e resta il calciomercato il tema caldissimo in casa Inter. Per gennaio, nonostante manchino ormai pochissime ore, sembra possibile qualche novità dell’ultimo minuto. Beppe Marotta sta lavorando senza sosta, soprattutto per la prossima stagione. In tal senso sembra essere vicino un doppio colpo per l’estate, a parametro zero.

A centrocampo, salvo clamorosi colpi di scena, arriverà Piotr Zielinski che ha ormai chiuso la sua parentesi con la maglia del Napoli. In attacco, invece, Mehdi Taremi è il profilo designato per rimpolpare il reparto avanzato di Simone Inzaghi che molto probabilmente saluterà Alexis Sanchez, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024. Occhio, però, perché in ottica uscite la società di Steven Zhang non potrà tirarsi indietro davanti a quelli che saranno sacrifici necessari a risanare il bilancio.

Tentazione inglese e addio: 30 milioni all’Inter

Denzel Dumfries resta uno dei maggiori candidati all’addio all’Inter, in nome di una plusvalenza che farebbe assai comodo ai conti del club meneghino. Intanto, però, altri profili potrebbero molto presto avvicinarsi alla cessione: ed una tentazione arriverebbe direttamente dalla Premier League.

Stando a quanto è stato riportato nelle scorse ore dal giornalista turco Ekrem Konur, un club inglese avrebbe messo nel mirino Valentin Carboni. Il fantasista di proprietà dell’Inter, che negli ultimi mesi sta giocando con la maglia del Monza in prestito, è finito in cima alla lista dei desideri del West Ham. Secondo il noto esperto di mercato gli ‘Hammers’ starebbero monitorando la situazione riguardante il 18enne argentino.

L’Inter, d’altro canto, farebbe muro con una richiesta comunque molto importante per Carboni: non meno di 30 milioni di euro. 16 le presenze di Carboni quest’anno, con 2 gol e 3 assist vincenti all’attivo. L’ipotesi di un trasferimento nel calcio inglese resta dunque in piedi: da vedere se i dirigenti del West Ham arriveranno ad accontentare Marotta.