Calciomercato: Bernardeschi torna in Italia, è il colpo sulla trequarti

Svolta a sorpresa per il calciomercato del club italiano: prendono Federico Bernardeschi dal Toronto, ecco tutti i dettagli.

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo il futuro dell’esterno italiano, c’è l’annuncio che cambia ogni scenario sul destino del calciatore.

Bernardeschi torna in Serie A? Ultimissime di calciomercato sul futuro dell’esterno offensivo italiano che è pronto a cambiare maglia in questa sessione di mercato 2024. Il giocatore, dopo essere stato offerto anche alla Juventus, è stato accostato ad un’altra società di Serie A. C’è la volontà da parte del giocatore di tornare nel campionato italiano e lasciare in maniera definitiva il Toronto. Ecco nuovi aggiornamenti su questo affare di mercato.

Calciomercato: Bernardeschi sta tornando, le ultime

Rendimento al di sotto delle aspettative per l’esterno del Toronto Federico Bernardeschi. L’esperienza nel campionato americano non ha dato soddisfazioni al giocatore che spera di tornare a giocare in Serie A in questa sessione di mercato invernale 2024. Dopo essere stato offerto a Juventus e Lazio, adesso c’è un altro club che s’è fatto sotto per prendere il calciatore.

C’è una società che ha mostrato interesse per Bernardeschi che è pronto a tornare a giocare in Serie A, con la speranza di strappare anche una convocazione dall’Italia per i prossimi Europei.

Secondo le ultime notizie di mercato, a sorpresa Tiago Pinto potrebbe chiudere la sessione invernale 2024 e portare alla Roma Bernardeschi. L’intermediario della trattativa Angelino (sbarcato quest’oggi nella Capitale) è l’avvocato Giuseppe Bozzo che è anche agente dell’esterno italiano. A riportare la notizia è il giornalista Nicolò Schirà.

Nei discorsi avuti con la dirigenza giallorossa, l’agente ha fatto anche il nome di Bernardeschi che in precedenza è stato proposta (senza buoni risultati) anche alla Juventus e alla Lazio. La Roma ci sta pensando e prenderà una decisione nel breve termine.

Bernardeschi alla Roma, le ultime notizie di calciomercato

Secondo le ultime notizie di calciomercato, c’è l’interesse da parte di Tiago Pinto di portare alla Roma Bernardeschi. Il giocatore vuole lasciare Toronto in questa sessione 2024. Sarebbe anche disposto a rescindere il contratto. Adesso bisognerà capire se i giallorossi hanno la disponibilità nel chiudere questa operazione di mercato. Servirà prima qualche uscita per sbloccare questo colpo con Bernardeschi che dovrebbe rinunciare anche ad una parte del suo stipendio. Valutazioni in corso da parte del giocatore che spera di tornare al più presto nel campionato italiano. I prossimi giorni saranno decisivi con la deadline, per definire l’affare, fissate al 1 febbraio alle ore 20.